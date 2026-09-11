Torniamo ad occuparci di Samsung Galaxy SmartTag3, la nuova generazione di tracker che il colosso coreano si prepara a lanciare sul mercato.
L’occasione giusta ci è fornita dall’apparizione in Rete di una ricca galleria di immagini che ci permettono di osservare il design del nuovo accessorio di Samsung, che dovrebbe essere disponibile in almeno due colorazioni (nera e bianca).
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Cosa ci possiamo aspettare da Samsung Galaxy SmartTag3
Sebbene le specifiche tecniche dettagliate di Samsung Galaxy SmartTag3 non siano ancora disponibili, le immagini di marketing ufficiali condivise in queste ore ci consentono di farci un’idea del suo look, differente da quello della generazione precedente.
Pare che il colosso coreano abbia optato per un design più pulito, privo di punti di aggancio direttamente sul dispositivo, anche se sembra che l’azienda includa una semplice custodia con un moschettone (da usare se si desidera appenderlo ad un oggetto)
La parte posteriore dovrebbe essere realizzata in materiale plastico mentre frontalmente trova spazio una sezione metallica incassata al centro con il logo del produttore coreano (forse è un pulsante per azioni personalizzate).
Stando a quanto è emerso dal database dell’FCC, Samsung Galaxy SmartTag3 dovrebbe avere un’antenna Bluetooth LE interna lunga poco meno di 3 cm, misurando quindi in tutto circa 3 x 3 cm, con uno spessore di circa 1 cm. Il tracker, inoltre, potrà contare sul supporto alla tecnologia UltraWideband (UWB).
Samsung dovrebbe inoltre offrire anche appositi accessori, come una custodia bumper, una custodia in silicone e una custodia in pelle, oltre a quelli realizzati da aziende partner (come Spigen).
Per il lancio probabilmente si dovrà attendere il prossimo mese, quando Samsung Galaxy SmartTag3 dovrebbe esordire sul mercato ad un prezzo di 39,99 euro. Staremo a vedere.