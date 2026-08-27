Come preventivato, Samsung ha appena presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone Android di fascia alta: arriva in Italia Samsung Galaxy S26 FE, che va ad arricchire la famiglia Galaxy S26 risultando il primo della serie a disporre della One UI 9 stabile. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo modello Fan Edition, compresi naturalmente i prezzi consigliati.
Segui TuttoAndroid su Google Discover
Samsung Galaxy S26 FE è ufficiale e porta al debutto la One UI 9 sulla gamma S
Dopo settimane di anticipazioni è finalmente arrivato il momento di conoscere ufficialmente Samsung Galaxy S26 FE. Dotato di un design sottile e leggero, il nuovo smartphone promette funzionalità fotografiche avanzate e una Galaxy AI ancora più consapevole del contesto, migliorando il modo in cui gli utenti catturano contenuti, creano e restano connessi.
“Galaxy S26 FE è stato progettato con l’obiettivo di offrire i punti di forza distintivi della serie Galaxy S, assicurando che ogni funzionalità abbia un impatto concreto nella vita quotidiana delle persone“, ha dichiarato Jay Kim, Executive Vice President e Head of Customer Experience Office della Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Grazie alle amate funzionalità fotografiche Galaxy e alle più recenti esperienze basate sull’intelligenza artificiale, supportate da One UI 9, Galaxy S26 FE rappresenta la scelta ideale per chi sa esattamente cosa conta davvero“.
Specifiche tecniche e fotocamere
Samsung Galaxy S26 FE viene mosso dal SoC Exynos 2500 a 3 nm, che abbiamo visto lo scorso anno su Galaxy Z Flip7: al fianco del chipset trovano posto 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate variabile (da 60 a 120 Hz) e luminosità fino a 1900 nit: ci troviamo dunque sulla stessa diagonale di Galaxy S26+, un po’ come avvenuto col predecessore.
La batteria non vede passi avanti rispetto allo scorso anno: a disposizione sempre 4900 mAh, compatibili con la ricarica rapida cablata da 45 W e la ricarica wireless da 15 W. Con il caricabatterie da 45 W (venduto separatamente) è possibile raggiungere quasi il 70% in circa 30 minuti.
Galaxy S26 FE promette un’esperienza fotografica ancora più completa grazie alla rinnovata tripla fotocamera posteriore e alle avanzate tecnologie di elaborazione delle immagini. A spiccare è il sensore principale grandangolare da 50 MP (con OIS), affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (con campo visivo di 123°) e da un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x (digitale fino a 30x) e stabilizzazione ottica (OIS). Per i selfie, c’è una fotocamera anteriore da 12 MP, integrata tramite un piccolo foro nello schermo.
La Nightography di Samsung promette immagini luminose e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione, preservando i particolari pure nelle situazioni più complesse. Dopo aver scattato, Assistente foto può semplificare l’editing con comandi in linguaggio naturale: permette ad esempio di trasformare il giorno in notte, aggiungere nuovi elementi o ricostruire parti mancanti, e ogni modifica può essere valutata, rivista e annullata in qualsiasi momento.
Per i video, anche questo nuovo modello propone Stabilizzatore con l’opzione Blocco orizzontale, una funzione già molto apprezzata sulla gamma Galaxy S26 principale: permette di realizzare riprese ancora più fluide e stabili durante l’attività sportiva, i viaggi o le situazioni in movimento. C’è poi My FanCam, che abbiamo visto per la prima volta su Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8: segue automaticamente il soggetto selezionato mantenendolo sempre al centro dell’inquadratura e ricalibrando in modo intelligente il video in base al movimento, così da creare contenuti pronti per la condivisione con il minimo sforzo di editing.
- display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate da 60 a 120 Hz e luminosità fino a 1900 nit
- SoC Exynos 2500 a 3 nm
- 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna
- tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 50 MP (f/1.8, OIS, FoV 84°), ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, FoV 123°) e teleobiettivo da 8 MP (zoom ottico 3x, f/2.4, OIS, FoV 32°)
- fotocamera anteriore da 12 MP (f/2.2, FoV 85°)
- connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS
- certificazione IP68 contro acqua e polvere
- batteria da 4900 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W e ricarica wireless da 15 W
- sistema operativo: One UI 9 con Android 17
- dimensioni e peso: 161,6 x 76,9 x 7,4 mm, 193 g
- Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa di Samsung Galaxy S26 FE
One UI 9 e Galaxy AI
Galaxy S26 FE è il primo dispositivo della serie ad essere lanciato con One UI 9 (e quindi Android 17), e l’intento è quello di portare da subito le più recenti esperienze premium di Samsung a un pubblico ancora più ampio. Lo smartphone introduce una gamma di esperienze Galaxy AI intuitive e consapevoli del contesto, pensate per semplificare la vita di tutti i giorni e per adattarsi alle abitudini degli utenti.
La nuova versione di Now Brief (funzione introdotta sulla serie Galaxy S25) offre una maggiore personalizzazione grazie a schede informative configurabili dedicate ad esempio alle previsioni meteo o al benessere. Utilizzando l’apposito prompt, è anche possibile creare le proprie schede. C’è poi Now nudge, che estende il supporto ad applicazioni e notifiche di terze parti selezionate: può proporre suggerimenti pertinenti e tempestivi durante la giornata, trasformando le mere informazioni in azioni concrete. Tutto ciò senza dimenticare il perfezionato Cerchia e Cerca con Google, che ora consente di cercare contemporaneamente più elementi presenti in un’immagine. In questo modo si può semplificare l’identificazione di prodotti, luoghi, oggetti o idee in un solo passaggio.
La One UI 9 integra il nuovo menu Garanzia e assistenza tra le impostazioni, che rende più semplice iscriversi a Samsung Care+, accedere al servizio e gestirlo insieme agli altri strumenti di supporto dedicati alla cura del dispositivo. Con il rinnovato Smart Switch la configurazione iniziale risulta ancora più facile: il trasferimento dei dati è più immediato che mai, e per passare da iOS o da un altro Android è sufficiente scansionare un codice QR; in questo modo è possibile trasferire rapidamente password, passkey, cronologia delle chiamate, impostazioni di accessibilità, eSIM e tanto altro, senza dover scaricare app aggiuntive.
Come gli altri modelli di fascia alta, anche Galaxy S26 FE può contare su sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza.
Design conservativo, ma con una novità
A livello di design, Samsung Galaxy S26 FE risulta piuttosto conservativo: troviamo una tripla fotocamera posteriore disposta in verticale, angoli arrotondati, schermo con bordi sottili (quello inferiore è un po’ più spesso rispetto agli altri tre), foro per la fotocamera anteriore e uno spessore di 7,4 mm.
La principale novità riguarda proprio il modulo fotografico posteriore: rispetto a Galaxy S26, questo Fan Edition propone obiettivi che non sporgono oltre il modulo (che risulta già sporgente di suo rispetto alla scocca). Sono tre le colorazioni tra cui scegliere: Graphite è la più classica, e viene accompagnata dal blu scuro/viola della variante Blueberry e dal verde chiaro di quella Pistachio, che risulta simile alla variante appena proposta su Galaxy Z Fold8. In tutti e tre i casi troviamo bordi argentati, che non seguono il resto della scocca.
Segui Samsung su Telegram, ricevi news e offerte per primo
Prezzi e uscita di Samsung Galaxy S26 FE
Samsung Galaxy S26 FE sarà disponibile all’acquisto in Italia dal 4 settembre 2026 nelle colorazioni Blueberry, Graphite e Pistachio e in due configurazioni: il prezzo di vendita consigliato è di 819 euro per la versione da 8-128 GB e di 919 euro per la versione da 8-256 GB.
Lo smartphone è da subito in preordine su Amazon con 6 mesi di prova di Google AI Pro e uno sconto di 100 euro per gli abbonati Prime Student.