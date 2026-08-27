Come preventivato, Samsung ha appena presentato ufficialmente il suo nuovo smartphone Android di fascia alta: arriva in Italia Samsung Galaxy S26 FE, che va ad arricchire la famiglia Galaxy S26 risultando il primo della serie a disporre della One UI 9 stabile. Scopriamo tutti i dettagli del nuovo modello Fan Edition, compresi naturalmente i prezzi consigliati.

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Samsung Galaxy S26 FE è ufficiale e porta al debutto la One UI 9 sulla gamma S

Dopo settimane di anticipazioni è finalmente arrivato il momento di conoscere ufficialmente Samsung Galaxy S26 FE. Dotato di un design sottile e leggero, il nuovo smartphone promette funzionalità fotografiche avanzate e una Galaxy AI ancora più consapevole del contesto, migliorando il modo in cui gli utenti catturano contenuti, creano e restano connessi.

“Galaxy S26 FE è stato progettato con l’obiettivo di offrire i punti di forza distintivi della serie Galaxy S, assicurando che ogni funzionalità abbia un impatto concreto nella vita quotidiana delle persone“, ha dichiarato Jay Kim, Executive Vice President e Head of Customer Experience Office della Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. “Grazie alle amate funzionalità fotografiche Galaxy e alle più recenti esperienze basate sull’intelligenza artificiale, supportate da One UI 9, Galaxy S26 FE rappresenta la scelta ideale per chi sa esattamente cosa conta davvero“.

Specifiche tecniche e fotocamere

Samsung Galaxy S26 FE viene mosso dal SoC Exynos 2500 a 3 nm, che abbiamo visto lo scorso anno su Galaxy Z Flip7: al fianco del chipset trovano posto 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Il display è un Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate variabile (da 60 a 120 Hz) e luminosità fino a 1900 nit: ci troviamo dunque sulla stessa diagonale di Galaxy S26+, un po’ come avvenuto col predecessore.

La batteria non vede passi avanti rispetto allo scorso anno: a disposizione sempre 4900 mAh, compatibili con la ricarica rapida cablata da 45 W e la ricarica wireless da 15 W. Con il caricabatterie da 45 W (venduto separatamente) è possibile raggiungere quasi il 70% in circa 30 minuti.

Galaxy S26 FE promette un’esperienza fotografica ancora più completa grazie alla rinnovata tripla fotocamera posteriore e alle avanzate tecnologie di elaborazione delle immagini. A spiccare è il sensore principale grandangolare da 50 MP (con OIS), affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 12 MP (con campo visivo di 123°) e da un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3x (digitale fino a 30x) e stabilizzazione ottica (OIS). Per i selfie, c’è una fotocamera anteriore da 12 MP, integrata tramite un piccolo foro nello schermo.

La Nightography di Samsung promette immagini luminose e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione, preservando i particolari pure nelle situazioni più complesse. Dopo aver scattato, Assistente foto può semplificare l’editing con comandi in linguaggio naturale: permette ad esempio di trasformare il giorno in notte, aggiungere nuovi elementi o ricostruire parti mancanti, e ogni modifica può essere valutata, rivista e annullata in qualsiasi momento.

Per i video, anche questo nuovo modello propone Stabilizzatore con l’opzione Blocco orizzontale, una funzione già molto apprezzata sulla gamma Galaxy S26 principale: permette di realizzare riprese ancora più fluide e stabili durante l’attività sportiva, i viaggi o le situazioni in movimento. C’è poi My FanCam, che abbiamo visto per la prima volta su Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8: segue automaticamente il soggetto selezionato mantenendolo sempre al centro dell’inquadratura e ricalibrando in modo intelligente il video in base al movimento, così da creare contenuti pronti per la condivisione con il minimo sforzo di editing.

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy S26 FE: display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate da 60 a 120 Hz e luminosità fino a 1900 nit

SoC Exynos 2500 a 3 nm

8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 50 MP (f/1.8, OIS, FoV 84°), ultra-grandangolare da 12 MP (f/2.2, FoV 123°) e teleobiettivo da 8 MP (zoom ottico 3x, f/2.4, OIS, FoV 32°)

fotocamera anteriore da 12 MP (f/2.2, FoV 85°)

connettività 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 4900 mAh con ricarica rapida cablata da 45 W e ricarica wireless da 15 W

sistema operativo: One UI 9 con Android 17

dimensioni e peso: 161,6 x 76,9 x 7,4 mm, 193 g

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa di Samsung Galaxy S26 FE

One UI 9 e Galaxy AI

Galaxy S26 FE è il primo dispositivo della serie ad essere lanciato con One UI 9 (e quindi Android 17), e l’intento è quello di portare da subito le più recenti esperienze premium di Samsung a un pubblico ancora più ampio. Lo smartphone introduce una gamma di esperienze Galaxy AI intuitive e consapevoli del contesto, pensate per semplificare la vita di tutti i giorni e per adattarsi alle abitudini degli utenti.

La nuova versione di Now Brief (funzione introdotta sulla serie Galaxy S25) offre una maggiore personalizzazione grazie a schede informative configurabili dedicate ad esempio alle previsioni meteo o al benessere. Utilizzando l’apposito prompt, è anche possibile creare le proprie schede. C’è poi Now nudge, che estende il supporto ad applicazioni e notifiche di terze parti selezionate: può proporre suggerimenti pertinenti e tempestivi durante la giornata, trasformando le mere informazioni in azioni concrete. Tutto ciò senza dimenticare il perfezionato Cerchia e Cerca con Google, che ora consente di cercare contemporaneamente più elementi presenti in un’immagine. In questo modo si può semplificare l’identificazione di prodotti, luoghi, oggetti o idee in un solo passaggio.

La One UI 9 integra il nuovo menu Garanzia e assistenza tra le impostazioni, che rende più semplice iscriversi a Samsung Care+, accedere al servizio e gestirlo insieme agli altri strumenti di supporto dedicati alla cura del dispositivo. Con il rinnovato Smart Switch la configurazione iniziale risulta ancora più facile: il trasferimento dei dati è più immediato che mai, e per passare da iOS o da un altro Android è sufficiente scansionare un codice QR; in questo modo è possibile trasferire rapidamente password, passkey, cronologia delle chiamate, impostazioni di accessibilità, eSIM e tanto altro, senza dover scaricare app aggiuntive.

Come gli altri modelli di fascia alta, anche Galaxy S26 FE può contare su sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza.

Design conservativo, ma con una novità

A livello di design, Samsung Galaxy S26 FE risulta piuttosto conservativo: troviamo una tripla fotocamera posteriore disposta in verticale, angoli arrotondati, schermo con bordi sottili (quello inferiore è un po’ più spesso rispetto agli altri tre), foro per la fotocamera anteriore e uno spessore di 7,4 mm.

La principale novità riguarda proprio il modulo fotografico posteriore: rispetto a Galaxy S26, questo Fan Edition propone obiettivi che non sporgono oltre il modulo (che risulta già sporgente di suo rispetto alla scocca). Sono tre le colorazioni tra cui scegliere: Graphite è la più classica, e viene accompagnata dal blu scuro/viola della variante Blueberry e dal verde chiaro di quella Pistachio, che risulta simile alla variante appena proposta su Galaxy Z Fold8. In tutti e tre i casi troviamo bordi argentati, che non seguono il resto della scocca.

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Prezzi e uscita di Samsung Galaxy S26 FE

Samsung Galaxy S26 FE sarà disponibile all’acquisto in Italia dal 4 settembre 2026 nelle colorazioni Blueberry, Graphite e Pistachio e in due configurazioni: il prezzo di vendita consigliato è di 819 euro per la versione da 8-128 GB e di 919 euro per la versione da 8-256 GB.

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