In ambito mobile, come sicuramente saprete Samsung non significa solo smartphone e tablet: il produttore sudcoreano commercializza diversi altri prodotti, e tra questi cuffie wireless e smart tag. In base a quanto trapelato in queste ore, la casa di Seoul starebbe lavorando a delle nuove Samsung Galaxy Buds con un design rinnovato, caratterizzato dalla presenza di un gancio per l’orecchio, e su Samsung Galaxy SmartTag3, ossia una nuova generazione di tracker anch’essa rinnovata nell’aspetto. Andiamo a scoprire tutto.

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Samsung al lavoro su delle Galaxy Buds con gancio

Nella giornata di ieri abbiamo dato un’occhiata alle presunte Galaxy Buds On (o Galaxy Buds Able, il nome non è ancora certo), ossia cuffie wireless con design a clip, studiato per avvolgere il padiglione auricolare invece di inserirsi nel canale uditivo. A quanto sembra Samsung sta lavorando anche a un altro tipo di cuffie TWS, con un design caratterizzato dalla presenza di un piccolo gancio per l’orecchio.

Chiamate internamente “Buds Canal 5“, questo nuovo modello potrebbe essere studiato soprattutto per gli sportivi e per chi ama ascoltare la musica (e non solo) durante l’attività fisica. Dalle immagini condivise da Sammobile non è ben chiaro se al di là del gancio, utile per mantenere la stabilità anche durante i movimenti, saranno proposti auricolari con design in-ear tradizionale (per un maggiore isolamento acustico) o con design semi-in-ear (che potrebbe garantire una vestibilità più “aperta” e confortevole). Ci aspettiamo funzionalità di cancellazione del rumore (magari adattiva) e certificazioni IP con resistenza ad acqua e polvere.

Come gli altri modelli, anche queste Galaxy Buds con gancio (il nome commerciale ancora non è noto) arriveranno sicuramente in abbinamento a una custodia con porta di ricarica USB Type-C. Possibile che il lancio sia previsto per il mese di settembre, insieme a Galaxy S26 FE e ad alcune altre novità.

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Sta arrivando il momento di Galaxy SmartTag3: nuovo design?

Come anticipato, in queste ore sono spuntate interessanti anticipazioni anche su Samsung Galaxy SmartTag3, la nuova generazione di tracker. L’attuale modello, Galaxy SmartTag2, è stato lanciato nell’ottobre 2023, quindi quello nuovo potrebbe arrivare a breve.

In base all’immagine pubblicata da Sammobile, il nuovo tracker potrebbe presentare un design rinnovato: sembrerebbe avere un aspetto arrotondato, con una forma “squircle” che si abbinerebbe con la One UI e i più recenti smartwatch, come Galaxy Watch9. Se fosse confermato, sfortunatamente significherebbe non avere a disposizione un foro come quello di Galaxy SmartTag2, che può risultare comodo per agganciare il tag senza la necessità di acquistare altri accessori (come invece avviene nel caso di Motorola Moto Tag 2).

Naturalmente, Galaxy SmartTag3 manterrebbe connettività Bluetooth, UWB, certificazioni IP67 o IP68 e integrazione con Samsung Find e SmartThings. Non è da escludere che Samsung possa allargarsi alla compatibilità con Find Hub e con la rete Trova il mio dispositivo di Google. Il nuovo modello potrebbe migliorare attraverso il Bluetooth 6.0, che offrirebbe maggiore efficienza e una precisione maggiore per il tracciamento. Il produttore potrebbe anche migliorare la durata della batteria, comunque decisamente interessante già sull’attuale modello (fino a 500 giorni secondo il produttore, con batteria sostituibile CR2032).

Anche Samsung Galaxy SmartTag3 potrebbe essere lanciato nel mese di settembre, insieme ad altre novità come Galaxy S26 FE, la serie Galaxy Tab S12 e le Galaxy Buds sopra citate.

In copertina Samsung Galaxy Buds4