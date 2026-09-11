C’è un momento preciso in cui la curiosità si accende: quando sullo schermo compare un capo che vi piace, un divano che vorreste in salotto, un paio di scarpe che non riuscite a togliervi dalla testa. Amazon ha deciso di trasformare quell’istinto in un acquisto a portata di telecomando, portando l’esperienza di Shop the Show su Prime Video a un livello completamente nuovo.

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Un nuovo tab Shop dentro l’esperienza X-Ray

La prima novità riguarda direttamente il modo in cui fruite X-Ray, il pannello informativo che Prime Video mostra in sovrimpressione con nomi dei personaggi, biografie degli attori, curiosità e colonna sonora in tempo reale. Accanto alle schede già esistenti come Cast, Trivia e Music, ora ne compare una nuova dedicata allo shopping, che collega ciò che state guardando a una selezione di prodotti acquistabili.

Il funzionamento sui dispositivi supportati negli Stati Uniti è piuttosto lineare: basta premere il tasto “su” del telecomando per aprire il tab Shop ed esplorare gli articoli ispirati alla scena in onda. A quel punto si apre l’app Amazon Shopping, che riconosce cosa è in riproduzione e vi accompagna direttamente in un feed sincronizzato con quel momento, pronto per l’acquisto. Il telefono viene utilizzato per completare la transazione, mentre sulla TV l’episodio continua senza interruzioni. In alternativa potete scansionare il codice QR mostrato a schermo oppure cercare “Shop the Show” all’interno dell’app Amazon per raggiungere la stessa esperienza. La sincronizzazione automatica funziona quando il dispositivo del salotto e l’app Amazon Shopping sono connessi al medesimo account.

Shop the Scene: quando è la scena a suggerire l’acquisto

La novità più interessante dell’aggiornamento si chiama Shop the Scene e si appoggia alla tecnologia di ricerca visiva di Amazon, Amazon Lens. Mentre siete impegnati nella visione, aprendo l’app Amazon Shopping trovate un feed che si sincronizza automaticamente con il contenuto in riproduzione: il sistema identifica abiti, accessori, arredi e oggetti ispirati a ciò che compare sullo schermo, così da poter individuare articoli simili in pochi istanti. Al momento la funzione è attiva su oltre 600 titoli negli Stati Uniti, disponibile sulle app iOS e Android.

Un esempio chiarisce bene il meccanismo: immaginate di stare guardando Off Campus e di notare il maglione indossato da Hannah. Aprendo l’app Amazon Shopping, questa vi propone automaticamente lo storefront della serie. Toccate l’immagine, Amazon Lens mostra le alternative simili e voi aggiungete le preferite al carrello, per poi tornare alla visione senza perdere un passaggio della trama. Va detto, come sottolineato da TechCrunch, che la corrispondenza non è sempre esatta: i personaggi indossano spesso capi che Amazon o i suoi venditori non hanno in magazzino, compresi articoli di brand di lusso o costumi realizzati su misura. La funzione resta comunque un ottimo punto di partenza per trovare qualcosa di molto simile.

“Esploriamo costantemente nuovi modi per migliorare l’esperienza di streaming su Prime Video e, da quando abbiamo lanciato Shop the Show, abbiamo visto un entusiasmo incredibile da parte dei clienti che amano scoprire prodotti ispirati a ciò che guardano. Con questa espansione, rendiamo più semplice che mai per i clienti Prime Video acquistare ciò che vedono sullo schermo.”

Sono le parole di Michelle Rothman, vice president of Prime Video shopping, che riassumono la direzione intrapresa dal colosso di Seattle.

Da 1.300 a oltre 8.000 titoli, mentre la sfida si sposta sulla TV connessa

Il salto più significativo riguarda però la quantità di contenuti coperti: Shop the Show passa da 1.300 a più di 8.000 titoli negli Stati Uniti, un catalogo che include le produzioni Prime Originals, i contenuti in licenza e le trasmissioni sportive in diretta. Una crescita notevole, che allarga in modo sensibile le occasioni in cui lo shopping legato allo schermo può scattare. L’accesso avviene aprendo l’app Amazon Shopping durante lo streaming oppure, in qualsiasi momento, cercando “Shop the Show” su Amazon.

Amazon non è l’unica azienda a puntare su questo terreno di gioco: è in corso una vera e propria competizione tra piattaforme per monetizzare lo schermo della TV connessa, con YouTube che da tempo fa da apripista grazie agli scaffali di merchandising per i creator e ai formati pubblicitari acquistabili direttamente dalla televisione. Un dettaglio da tenere presente, almeno per ora: tutte le funzioni descritte sono disponibili esclusivamente negli Stati Uniti, e non risultano annunci ufficiali su disponibilità o prezzi per il mercato italiano.