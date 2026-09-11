Google Pixel 11 debutta da poche settimane sul mercato e già arriva la prima riduzione di prezzo interessante. Il nuovo top di gamma di Google con chip Tensor G6 a 2nm, display Actua OLED da 6,3 pollici e tripla fotocamera con zoom fino a 30x, si trova ora scontato in configurazione 256GB / 12GB RAM nella colorazione Nero Ossidiana. Vediamo come cambia il prezzo rispetto al listino ufficiale e perché questo primo calo potrebbe essere il momento giusto per valutare l’acquisto.

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Google Pixel 11, la potenza di Tensor G6 in formato compatto

Al centro del dispositivo troviamo il nuovo chip Tensor G6, prodotto con processo a 2nm, affiancato dal coprocessore di sicurezza Titan M3. Questa combinazione garantisce prestazioni superiori rispetto alla generazione precedente, con consumi energetici contenuti e un minor riscaldamento durante l’utilizzo intensivo. La configurazione in offerta abbina 12GB di RAM a 256GB di storage non espandibile, un taglio pensato per chi vuole un’esperienza Pixel completa senza puntare ai modelli Pro.

Il display Actua OLED da 6,3 pollici offre refresh rate adattivo da 60 a 120Hz e una luminosità di picco che tocca i 3.000 nit, garantendo ottima leggibilità anche sotto il sole diretto. Il corpo, realizzato in Corning Gorilla Glass Victus 2 con cornice in alluminio aerospaziale, pesa 197 grammi ed è certificato IP68 contro acqua e polvere.

Sul fronte fotografico spicca il sistema a tripla fotocamera posteriore: sensore principale da 48MP con apertura f/1.7, ultra-grandangolare da 13MP e teleobiettivo 5x da 10,8MP, capace di raggiungere uno Super Zoom fino a 30x. Funzionalità come Magic Capture, Night Sight e Add Me sfruttano l’intelligenza artificiale Gemini per migliorare ogni scatto.

La batteria da 4.985mAh promette oltre 30 ore di autonomia, con ricarica cablata USB-C PPS da 30W e ricarica wireless Qi2 fino a 25W. Sul fronte software, Android 17 arriva con la garanzia di 7 anni di major update, un dettaglio che rende questo smartphone un investimento duraturo nel tempo.

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Primo calo di prezzo su ebay per Pixel 11

Il prezzo di listino ufficiale per il mercato italiano si attesta a 999€, ma su Ebay è ora possibile trovare Google Pixel 11 Nero Ossidiana 256GB a 821,60€, con uno sconto del 17% che si traduce in un risparmio concreto di 177,40€. Si tratta del primo calo di prezzo registrato dal lancio del dispositivo, un’occasione da monitorare per chi aspettava il momento giusto per acquistare l’ultimo Pixel senza spendere la cifra piena. La disponibilità riguarda la variante con 12GB di RAM e 256GB di storage, proprio la configurazione più richiesta della gamma.

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