Il prossimo flagship di Sony, l’Xperia 1 IX, potrebbe finalmente ricevere un aggiornamento significativo per la fotocamera principale, a quanto pare ferma da quattro generazioni. Secondo le ultime indiscrezioni, il sensore principale potrebbe crescere in dimensioni, con un’isola fotografica ridisegnata per fare spazio a un modulo più grande. Scopriamo cosa ci aspetta.

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Xperia 1 V: l’ultimo vero aggiornamento del sensore principale

Per capire la portata della novità, dobbiamo tornare indietro al 2023, quando Sony ha lanciato l’Xperia 1 V. In quel modello, il produttore giapponese ha introdotto per la prima volta il sensore Exmor T for mobile, un’unità da 48 MP con tecnologia a due strati di transistor e una dimensione di 1/1,35 pollici. Rispetto al precedente sensore, l’area di cattura era aumentata di circa 1,7 volte, portando benefici tangibili in termini di gamma dinamica e riduzione del rumore in condizioni di scarsa illuminazione.

Da allora, i successivi Xperia 1 VI e Xperia 1 VII hanno mantenuto lo stesso modulo principale, concentrando gli aggiornamenti altrove. Ad esempio, l’Xperia 1 VIII ha rinnovato il teleobiettivo, sostituendo lo zoom variabile con un obiettivo fisso da 70 mm supportato da un sensore da 48 MP circa quattro volte più grande del predecessore. Ora, secondo le voci, tocca alla fotocamera grandangolare principale ricevere la stessa attenzione.

Un’isola fotografica più grande per un sensore più ampio

Le indiscrezioni, provenienti da un noto leaker su Weibo, suggeriscono che la fantomatica isola quadrata della fotocamera posteriore dell’Xperia 1 IX sarà più grande rispetto al modello attuale. Non è ancora chiaro se l’ingombro aumenterà in altezza (con un pomello più pronunciato) o in superficie, ma la logica spinge verso una combinazione di entrambe le soluzioni per ospitare un sensore fisicamente più grande.

Il sensore candidato sarebbe il LYTIA 901, un’unità proprietaria Sony da ben 1/1,12 pollici (circa 2,85 cm di diagonale). Se confermato, si tratterebbe di un salto dimensionale notevole rispetto all’attuale 1/1,35 pollici, con conseguenti vantaggi per la qualità d’immagine: migliore riduzione del rumore in condizioni di scarsa illuminazione e una gamma dinamica superiore, due aspetti su cui la serie Xperia 1 non ha registrato progressi significativi negli ultimi anni proprio a causa del modulo invariato.

Attenzione: la risoluzione del nuovo sensore non è ancora nota. Sony potrebbe mantenere i 48 MP with pixel più grandi, oppure puntare su una risoluzione più alta abbinata a tecniche di pixel-binning. Al momento, l’unica certezza (se di certezza si può parlare) è l’aumento delle dimensioni fisiche rispetto alla generazione attuale.

Chipset, varianti regionali e finestra di lancio

Parallelamente alle voci sulla fotocamera, emergono anche dettagli sul cuore pulsante del device. L’Xperia 1 IX dovrebbe montare il processore Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, un chip di fascia altissima che al lancio (previsto non prima della seconda metà del 2027) garantirà prestazioni di livello assoluto.

La conferma indiretta dello sviluppo arriva dal database IMEI della GSMA, dove sono state avvistate sei varianti regionali dell’Xperia 1 IX. Un segnale che Sony sta già preparando il terreno per il suo flagship del 2027, anche se i tempi di commercializzazione restano da definire con precisione.

Insomma, l’attesa per l’Xperia 1 IX si fa più interessante: dopo quattro generazioni di sostanziale staticità sulla fotocamera principale, il prossimo passo potrebbe portare un vero salto generazionale in termini di hardware fotografico. Non ci resta che aspettare novità ufficiali per saperne di più.