Vivo X300 Ultra ci aveva convinto parecchio nella nostra recensione completa, specialmente per la qualità di foto e video eccezionale garantita dal sensore Sony LYTIA-901 e dalle ottiche Zeiss; ora l’azienda si prepara a presentare il successore, la serie X500, con data di lancio ufficiale fissata al 21 settembre in Cina e le prime immagini del design appena rilasciate.

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Dopo settimane di teaser, Vivo ha confermato ufficialmente che la serie X500, composta da X500 standard, X500 Pro e X500 Pro Max, debutterà in Cina il 21 settembre, con miglioramenti significativi al comparto fotografico sia sul fronte hardware sia su quello software. L’annuncio della data, insieme ai principali aggiornamenti della gamma, è arrivato durante un evento dedicato ai creator in Cina.

Secondo il leaker Debayan Roy, gli smartphone dovrebbero arrivare in India a ottobre, lo stesso periodo previsto per il lancio indiano della serie OPPO Find X10. Nel frattempo, MediaTek ha confermato tramite i propri canali social un evento fissato al 15 settembre per svelare i nuovi chip Dimensity di punta; il teaser lascia intendere l’arrivo di un processore “Pro”, probabilmente il Dimensity 9600 Pro, che potrebbe offrire frequenze di clock superiori rispetto al Dimensity 9600 standard.

Vivo aveva già confermato che la serie X500 sarà animata proprio dai chip Dimensity di nuova generazione, verosimilmente il Dimensity 9600 sul modello standard e il Dimensity 9600 Pro sulla versione Pro.

Comparto fotografico da camera-phone e le altre specifiche

Durante l’evento, Vivo ha rivelato diverse capacità fotografiche e video della serie X500. Tra queste, spicca il sensore principale BluePrint LightGuard 900, co-sviluppato con Sony, abbinato a un rivestimento e ottiche ZEISS T* per ridurre riflessi indesiderati e flare nelle condizioni di luce più complesse; il sensore promette fino a 17 stop di gamma dinamica, un livello dichiarato di qualità cinematografica sia per foto sia per video, capace di preservare i dettagli sia negli alti luce sia nelle ombre.

Gli smartphone, o quantomeno i modelli Pro, supporteranno la registrazione video 4K a 240 fps e 4K a 120 fps in HDR, per catturare video slow-motion 4K estremamente fluidi; sarà supportata anche la codifica 10-bit 4:2:2, la registrazione Log 4K a 120 fps 10-bit a livello hardware e l’integrazione con il sistema colore ACES.

A bordo ci sarà anche un coprocessore per l’imaging progettato insieme a MediaTek su una piattaforma avanzata a 2 nm, dedicato all’elaborazione in tempo reale dei video Log.

Vivo è nota per l’implementazione di sistemi di stabilizzazione avanzati sulla propria serie X, e questa volta l’OIS è stato ulteriormente aggiornato allo standard CIPA 7.0, che porta un sistema di stabilizzazione gimbal grandangolare a 3 gradi sul top di gamma X500 Pro Max.

L’architettura di imaging VCS 4.0 e V3+ offrirà inoltre una riduzione del rumore migliorata, maggiore nitidezza in condizioni di scarsa illuminazione e un’elaborazione delle scene più raffinata, mentre un nuovo AI Photography Assistant suggerirà pose, inquadrature e regolazioni cromatiche specifiche per ogni scena in tempo reale.

Il display, già confermato in precedenza, sarà un pannello AMOLED da 6,85 pollici con risoluzione 2K e refresh rate a 144 Hz prodotto da BOE, basato sul materiale luminescente Q11, con una durata dichiarata doppia rispetto ai display montati sui precedenti top di gamma Vivo e un’efficienza energetica superiore del 21%.

La serie X500 arriverà con OriginOS 7 preinstallato, sistema che verrà presentato ufficialmente durante la Vivo Developer Conference del 16 settembre.

Il design del Pro Max e il teleobiettivo esterno

Fino a oggi nessun teaser aveva mostrato il design della gamma; Vivo ha ora pubblicato la prima immagine ufficiale dell’X500 Pro Max, che mostra un ampio modulo fotocamera circolare nella parte superiore del pannello posteriore, con l’area della fotocamera che si solleva gradualmente dal resto della scocca.

Questa soluzione a rampa dovrebbe rendere la sporgenza della fotocamera meno evidente alla vista; il modello sarà disponibile in almeno due colorazioni, nero e arancione.

L’immagine mostra anche l’X500 Pro Max accanto a un teleobiettivo dedicato e a un’impugnatura professionale per la fotografia, accessori che avvicinano ulteriormente lo smartphone all’aspetto di una fotocamera vera e propria, pensati per chi cerca maggiore controllo e portata durante gli scatti, esattamente il tipo di accessorio esterno che avevamo già visto trapelare per il precedente X300 Ultra.

L’X500 Pro dovrebbe adottare un design simile a quello del Pro Max, ma in un formato più compatto; il modello standard X500, invece, dovrebbe seguire un approccio diverso, con il modulo fotocamera posizionato nell’angolo in alto a sinistra.

Vivo sta posizionando l’intera gamma X500 attorno alla fotografia e al video, con l’obiettivo dichiarato di renderla la prima scelta per le foto e il punto di riferimento per la registrazione video; oltre alla gamma dinamica a 17 stop già citata, la codifica 10-bit 4:2:2 e il supporto al sistema colore ACES, la serie offrirà anche hardware Log video professionale dedicato per la registrazione 4K a 120 fps 10-bit, oltre all’output nativo 8K Live e al supporto allo streaming 8K Live sulle piattaforme compatibili.

Data la crisi delle memorie in corso, è probabile che questi smartphone arrivino a un prezzo sensibilmente più alto rispetto ai predecessori, seguendo una tendenza, ahinoi, ormai comune a gran parte del mercato Android di fascia alta e non solo. Vi terremo aggiornati.