Sebbene il team di sviluppatori di Samsung sia impegnato in queste settimane nei lavori di ottimizzazione di One UI 9, ci sono anche i normali aggiornamenti di cui occuparsi e nelle scorse ore l’azienda ne ha rilasciati due per altrettanti smartphone.

Si tratta, in particolare, di due tra gli ultimi device lanciati dal colosso coreano, ossia Samsung Galaxy Z Flip8 e Samsung Galaxy S26 FE.

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Aggiornamento di sicurezza per Samsung Galaxy Z Flip8

Iniziando da Samsung Galaxy Z Flip8, l’update appena rilasciato va a introdurre un miglioramento per quanto riguarda la sicurezza del telefono anche se le patch su cui è basato sono sempre quelle di agosto 2026.

L’aggiornamento è al momento stato rilasciato solo per i modelli commercializzati in Corea del Sud e porta il firmware alla versione F776NKSS2AZH8.

Probabilmente porta con sé la risoluzione di alcuni bug minori relativi proprio alla sicurezza del device.

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Il primo update per Samsung Galaxy S26 FE

Passando a Samsung Galaxy S26 FE, quello appena rilasciato è il primo aggiornamento per questo smartphone, lanciato dal colosso coreano soltanto da pochi giorni.

L’update, che è al momento disponibile soltanto per i modelli commercializzati in Corea del Sud, porta il firmware alla versione e S741NKSU1AZHD introduce le patch di sicurezza di agosto 2026 (che vanno a risolvere 56 vulnerabilità). Stando al changelog, inoltre, dovrebbe includere miglioramenti per la stabilità complessiva.

Nei prossimi giorni tali aggiornamenti dovrebbero essere rilasciati anche negli altri Paesi e quando saranno disponibili sarà lo stesso sistema ad avvisare gli utenti con una notifica. I più impazienti possono comunque procedere ad un tentativo manuale, andando nel menu delle Impostazioni ed entrando nella sezione dedicata agli update.