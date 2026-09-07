Appena presentato al Mobile World Congress 2026, Motorola Edge 70 Fusion ha già conquistato l’attenzione degli appassionati grazie al suo design a quattro curve e al sensore fotografico Sony inedito sul mercato. Quello che in pochi si aspettavano, però, è vedere questo smartphone di fascia medio-alta crollare a un prezzo che definire aggressivo è riduttivo. Il costo è sceso in maniera significativa rispetto al listino iniziale, aprendo scenari interessanti per chi cercava un’occasione più unica che rara. Vediamo come è possibile approfittarne.

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Motorola Edge 70 Fusion: design a quattro curve e fotocamera Sony da record

Il tratto distintivo di questo modello è senza dubbio il design quad-curve, dove il vetro anteriore si fonde con il retro senza spigoli netti, creando quella silhouette liscia che dà il nome alla colorazione in questione. Le finiture premium ispirate a nylon e lino regalano una sensazione morbida al tatto, senza rinunciare alla robustezza: certificazione IP68/IP69, standard militare MIL-STD-810H e Corning Gorilla Glass 7i garantiscono resistenza ai massimi livelli, il tutto in un corpo che nella versione più leggera pesa solo 177 grammi.

Il display Super HD Extreme AMOLED da 6.78″ con refresh rate a 144Hz è tra i primi al mondo a proporre questa tecnologia su un pannello a quattro curve, con luminosità di picco elevatissima e funzione Water Touch per l’utilizzo anche con dita bagnate.

Sotto la scocca troviamo un processore Snapdragon 7s Gen 3, affiancato da una configurazione di memoria che raggiunge i 24GB (8+8+8GB) tramite RAM Boost e 256GB di storage. Il vero protagonista, però, è il comparto fotografico: Motorola Edge 70 Fusion è il primo smartphone al mondo a montare il sensore Sony LYTIA 710 da 50MP con OIS, affiancato da un ultrawide 13MP con funzione Macro e sensore flicker. Anteriormente, una selfie camera da 32MP completa il quadro.

Non manca la batteria da 5100mAh con ricarica TurboPower da 68W, mentre sul fronte software il dispositivo debutta con Android 16 e 3 anni di aggiornamenti garantiti, oltre a una suite completa di funzioni AI come Photo Enhancement Engine, Image Studio e Playlist Studio.

Sconto pazzesco: fusion a un prezzo mai visto prima

Il prezzo di listino di 469€ scende drasticamente a 299,9€ su Amazon, con uno sconto che sfiora il 36% e un risparmio di quasi 170€. Si tratta del minimo storico per questo modello, la prima volta che scende sotto la soglia psicologica dei 300 euro. Un’opportunità che, considerando le specifiche tecniche di fascia medio-alta e il sensore fotografico Sony di ultima generazione, difficilmente si ripresenterà a breve. La disponibilità è garantita direttamente su Amazon, con spedizione rapida per chi vuole assicurarsi il dispositivo prima che l’offerta termini.

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