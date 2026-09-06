Chi pensava che un pieghevole top di gamma dovesse per forza costare più di 2.000€ dovrà ricredersi. Samsung Galaxy Z Fold8 nella configurazione 12GB+256GB colore Graphite crolla di prezzo su eBay, con un ribasso che si avvicina al 37% rispetto al listino ufficiale Samsung. Un’offerta che fino a poco tempo fa si poteva raggiungere solo sommando coupon su coupon e valorizzando il trade-in del vecchio dispositivo, mentre ora è acquistabile direttamente a questa cifra, senza passaggi intermedi. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo pieghevole e perché conviene approfittarne subito.



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Samsung Galaxy Z Fold8, quando il pieghevole diventa un piccolo tablet

Il form factor a libro di Galaxy Z Fold8 resta il vero punto di forza del dispositivo. Aprendo il telefono si accede a un display Dynamic AMOLED 2X da 7,6 pollici con risoluzione 1.848 × 2.448 pixel e densità di 403 ppi, mentre lo schermo esterno da 5,5 pollici (1.248 × 1.972 pixel) permette un utilizzo rapido senza dover aprire il dispositivo. Entrambi i pannelli beneficiano di un refresh rate adattivo fino a 120Hz, garantendo fluidità sia nella navigazione quotidiana che nella fruizione di contenuti multimediali.

Sotto la scocca trova posto il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, lo stesso processore montato anche sulla variante Ultra della serie, abbinato a 12GB di RAM e 256GB di storage. Una combinazione che garantisce prestazioni di assoluto livello per il multitasking, l’editing multimediale e l’uso professionale in mobilità, il vero terreno di elezione di questo tipo di dispositivi. Il tutto gira su Android 17 con interfaccia One UI 9, quindi con aggiornamenti software freschi e supporto a lungo termine garantito da Samsung.

Sul fronte energetico, la batteria da 4.800 mAh supporta ricarica cablata fino a 45W, mentre quella wireless e la ricarica inversa si fermano a 20W (caricabatterie non incluso in confezione). La connettività è al passo coi tempi con Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 e porta USB-C 3.2. Il comparto fotografico, con due sensori posteriori da 50MP, è più essenziale rispetto alla variante Ultra, ma resta comunque adeguato per un utilizzo quotidiano senza troppe pretese fotografiche. Da segnalare l’assenza del jack cuffie, ormai standard su questa fascia di prodotto.



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Sconto pieghevole: Fold8 crolla di 770€

Il prezzo di listino ufficiale Samsung per Galaxy Z Fold8 12+256GB si ferma a 2.099€. L’offerta eBay per lo stesso modello in colorazione Graphite porta il prezzo a 1.329€, con uno sconto del 37% che si traduce in un risparmio netto di 770€. Si tratta di una delle quotazioni più basse rintracciabili al momento sul web per questa configurazione, considerando che anche su comparatori come Idealo i prezzi migliori partono da cifre superiori. L’offerta è disponibile su eBay Italia, con spedizione dall’Italia (Città Sant’Angelo).

