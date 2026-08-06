Nothing ha smentito le voci di un possibile ridimensionamento e rilancia con un piano ambizioso per il 2027. Il co-fondatore dell’azienda ha rivelato che l’azienda lancerà il doppio degli smartphone del 2026, per un totale di sei dispositivi. Una mossa che segna una svolta decisa nella strategia del brand.

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Nothing, la strategia di espansione tra smartphone, audio e IA

Il 2026 è stato un anno da tre lanci per Nothing: il modello base Phone (4a), il più performante (4a) Pro e il recente Phone (4b). Nel 2027, il numero dei lanci raddoppierà. L’obiettivo dichiarato è quello di ampliare la gamma di smartphone per coprire una fetta più ampia di mercato. L’idea è avere una gamma più ampia di smartphone per rispondere alle diverse esigenze del pubblico. L’azienda punta ad aumentare le spedizioni del 50% entro l’anno prossimo.

Mentre i piani per i Nothing Phone sembrano definiti, il futuro della linea CMF è più incerto. Il co-fondatore ha dichiarato che il brand sta osservando attentamente il mercato e le fluttuazioni dei prezzi dei componenti.

Le dichiarazioni arrivano dopo la cancellazione del CMF Phone 3 Pro a giugno, a causa dell’impennata dei costi della memoria. L’azienda sta valutando diverse opzioni per realizzarlo l’anno prossimo, ma è ancora in fase di valutazione. I prezzi della memoria vengono monitorati da vicino per capire se sarà possibile procedere.

Nothing ha ora divisioni dedicate ai prodotti audio e AI-native, segnando un’espansione oltre il settore degli smartphone. Questa mossa è in linea con le voci di un possibile ingresso nel mercato degli smart glasses entro il 2027. Il mercato statunitense rimane una priorità assoluta per l’azienda, soprattutto nel segmento delle cuffie e degli auricolari, dove Nothing punta a rafforzare la propria presenza.

I piani per il 2027 sono già stati definiti e indicano un cambiamento significativo nella strategia dell’azienda, che punta a diventare un protagonista ancora più importante nel settore della tecnologia.