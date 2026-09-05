Un teleobiettivo firmato ZEISS raramente si trova sotto i 700 euro, eppure vivo V70 5G lo propone come punto di forza del suo comparto fotografico. Il modello, lanciato in Italia nella primavera 2026 come erede diretto del V50, punta su un design in alluminio aerospaziale spesso solo 7,4 mm e su un sistema a tripla fotocamera sviluppato insieme al colosso ottico tedesco. Ora, dopo alcuni mesi dal lancio, il prezzo scende a un livello che merita attenzione. Vediamo come.

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Vivo V70 5G, quando lo zoom incontra l’ottica ZEISS

Il comparto fotografico è senza dubbio l’elemento distintivo di questo smartphone vivo. La tripla fotocamera posteriore, co-ingegnerizzata con ZEISS, include un sensore principale da 50 MP con apertura f/1,88 e stabilizzazione ottica, capace di ottime prestazioni anche in condizioni di scarsa luce. Ad affiancarlo troviamo un vero e proprio super teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3x e digitale fino a 10x, una caratteristica rara in questa fascia di prezzo e particolarmente utile per ritratti a distanza o eventi dal vivo. Completa il set un ultra-grandangolare da 8 MP con campo visivo di 115°.

Sul fronte estetico e costruttivo, il telaio in alluminio di grado aerospaziale sostituisce la plastica del modello precedente, mantenendo però le certificazioni IP68/IP69 che garantiscono protezione sia dall’immersione che dagli spruzzi ad alta pressione. Il display OLED da 6,59 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 120 Hz raggiunge picchi di luminosità fino a 5.000 nit, mentre il sensore d’impronte digitali 3D Ultrasonic 2.0 integrato sotto lo schermo permette lo sblocco anche con mani bagnate.

A muovere il tutto troviamo il chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, abbinato a 8 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage UFS 4.1 nella configurazione in offerta. La batteria da 5.400 mAh con tecnologia BlueVolt assicura autonomia per un utilizzo intenso, coprendo gaming, streaming e uso quotidiano. Il software, basato su Android 16 con interfaccia OriginOS 6, promette fino a 4 major update, garantendo una buona longevità del dispositivo nel tempo.

Prezzo in discesa: ecco quanto si risparmia

Il prezzo di listino ufficiale per questa configurazione era di 649€, ma su Amazon.it il vivo V70 5G 8GB+256GB scende ora a 527,74€, con uno sconto del 19% che porta il risparmio a circa 121 euro. Si tratta di un prezzo interessante se confrontato con l’andamento recente del prodotto, che ha visto oscillazioni comprese tra i 541€ e i 649€ nei mesi precedenti. L’offerta è disponibile direttamente su Amazon.it, con spedizione gestita dal noto marketplace. Puoi trovare altre offerte smartphone sul nostro sito.

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