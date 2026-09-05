Un salotto trasformato in una sala cinema, senza dover ricorrere a un mutuo per l’acquisto del televisore. TCL 75V6C propone uno schermo enorme da 75 pollici con pannello 4K UHD, tecnologia HDR multi-formato e sistema operativo Google TV, il tutto a un prezzo che fino a poco tempo fa sembrava impensabile per questa diagonale. Il prezzo è sceso in maniera decisa, toccando quello che sembra essere il minimo storico per questo modello. Vediamo insieme le caratteristiche che rendono questo TV una scelta interessante e i dettagli dell’offerta.

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TCL 75V6C: un pannello Direct LED da 75″ pensato per stupire

Il cuore visivo di questo televisore è rappresentato dal pannello HVA (Hyper Vertical Alignment), evoluzione della tecnologia VA che garantisce un angolo di visione ampio fino a 178 gradi, contrasto elevato e proprietà anti-riflesso. A gestire l’elaborazione dell’immagine ci pensa il processore proprietario AiPQ, sviluppato internamente da TCL, capace di analizzare e ottimizzare ogni singolo fotogramma tramite algoritmi basati su intelligenza artificiale.

Sul fronte HDR, TCL 75V6C supporta ben tre formati: HDR10, HLG e HDR10+, garantendo colori vividi, neri profondi e dettagli nitidi anche nelle scene più complesse. La retroilluminazione Direct LED contribuisce a offrire una qualità d’immagine superiore rispetto ai sistemi edge-lit più economici, con un occhio di riguardo anche all’efficienza energetica.

Tra le tecnologie di miglioramento troviamo anche il sistema MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), utile per ridurre sfocature e strappi durante le scene d’azione rapida, rendendo il televisore adatto anche al gaming casual grazie alla porta HDMI 2.1 presente tra i 3 ingressi totali.

Il sistema operativo Google TV trasforma il televisore in un vero hub di intrattenimento, con accesso rapido alle principali app di streaming e controllo vocale integrato tramite Google Assistant, oltre alla compatibilità con Amazon Alexa. Non manca il supporto Dolby Audio, apprezzato dagli utenti per la resa sonora superiore rispetto alla fascia di prezzo, anche se la potenza dichiarata di 30W potrebbe risultare limitata in ambienti molto grandi.

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Sconto del 33% e prezzo mai visto prima

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