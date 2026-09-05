Sedici mesi dopo il debutto sul mercato, Samsung Galaxy S26 Ultra compie un salto di prezzo che pochi si aspettavano così presto. Il top di gamma con Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, fotocamera da 200MP e Privacy Display scende sotto quota 900€, un traguardo che fino a qualche settimana fa sembrava impensabile per il flagship Android più completo del 2026. Vediamo come è possibile risparmiare oltre 600€ su uno smartphone che non ha ancora un anno e mezzo di vita.



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Samsung Galaxy S26 Ultra, il flagship che non ha rivali

Il display AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD+ e luminosità di picco 2.600 nit resta uno dei pannelli più performanti mai montati su uno smartphone Samsung. La vera novità è il Privacy Display, funzione hardware inedita che oscura i contenuti a chi guarda lo schermo lateralmente, pensata per chi lavora in mobilità e vuole proteggere dati sensibili.

Sotto la scocca in titanio batte lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, esclusiva europea che distingue Ultra dai fratelli minori con Exynos 2600. La configurazione in offerta abbina questo processore a 12GB di RAM e 256GB di storage, un mix che garantisce fluidità assoluta anche con app professionali e multitasking spinto. L’NPU è il 39% più veloce rispetto alla generazione precedente, rendendo Galaxy AI reattiva quasi in tempo reale.

Il comparto fotografico convince con il sensore principale da 200 megapixel f/1.4, affiancato da grandangolare 50MP e doppio teleobiettivo. Le migliorie in modalità Nightography sono sostanziali: apertura più luminosa del 47% sul grandangolare e del 37% sul teleobiettivo, per scatti notturni decisamente più puliti.

Sul fronte energetico, la batteria da 5.000 mAh supporta ricarica cablata fino a 60W, record assoluto per la serie Galaxy S26 Ultra, oltre alla wireless Qi2.2 a 25W. Non manca la S Pen integrata, ora posizionata diversamente per via degli angoli più arrotondati del corpo macchina. Chi acquista oggi beneficia inoltre di sette anni di aggiornamenti software garantiti da Samsung, una longevità che pochi competitor Android possono vantare.

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Sconto record, 610€ di risparmio su eBay

Il prezzo di lancio della versione 512GB era fissato a 1.699€, mentre per il taglio 12GB+256GB in colorazione Nero il listino ufficiale si aggirava intorno ai 1.499€. Oggi su eBay questo stesso modello è disponibile a 889€, con uno sconto che sfiora il 41% e un risparmio concreto di 610€ rispetto al prezzo originale.

Si tratta di una delle offerte smartphone più aggressive viste finora su Galaxy S26 Ultra, considerando che altri store italiani propongono ancora prezzi superiori ai 1.000€ per configurazioni simili. La disponibilità della promozione potrebbe essere limitata, quindi conviene valutare l’acquisto senza attendere troppo.

