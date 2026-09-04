Un 65 pollici 4K con Google TV a meno di 430€ sembra fantascienza, eppure è esattamente quello che sta succedendo su Amazon in queste ore. iFFALCON 65U65A crolla di prezzo toccando quello che sembra essere il suo minimo storico, rendendo finalmente accessibile un salotto da vero cinema senza svuotare il portafoglio. Il brand controllato da TCL, secondo produttore mondiale di TV, porta sul mercato italiano un prodotto che unisce pannello Direct LED, HDR10 e sistema operativo Google TV in un pacchetto che fino a poco tempo fa costava decisamente di più. Vediamo insieme cosa rende questa offerta particolarmente interessante.



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iFFALCON 65U65A: 65 pollici di tecnologia Direct LED e Google TV

Il pannello di 65U65A sfrutta la tecnologia HVA, definita come evoluzione degli schermi VA, capace di garantire un contrasto elevato, consumi ridotti e un angolo di visione ampio, ideale per chi guarda la TV in compagnia. Il supporto HDR10 e HLG regala luci più brillanti e ombre più profonde, mentre il sistema Direct LED assicura un’illuminazione uniforme e una qualità d’immagine superiore rispetto ai pannelli Edge LED più economici.

Cuore pulsante del comparto video è il processore AiPQ, che mantiene stabile la qualità 4K, garantendo movimenti fluidi anche nelle scene più concitate. Particolarmente interessante è la funzione di HDR intelligente, che analizza i contenuti scena per scena regolando dinamicamente il segnale, così da offrire una resa quasi HDR anche partendo da sorgenti non native.

Per gli appassionati di gaming, la funzionalità Game Master rende questo televisore compatibile con le esigenze delle console moderne, mentre l’audio è affidato a Dolby Audio, che garantisce dialoghi chiari e una resa sonora bilanciata per film, serie TV e sport.

Il sistema operativo Google TV apre le porte a Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e Apple TV, con suggerimenti personalizzati basati sulla cronologia di visione. Presente anche il controllo vocale tramite Google Assistant, la compatibilità con Alexa e il supporto ad AirPlay 2 per lo streaming diretto da dispositivi Apple. Non manca infine l’attenzione alla salute visiva, grazie a tecnologie di riduzione della luce blu pensate per proteggere gli occhi durante le lunghe sessioni di visione.

Pannello HVA con Direct LED

HDR10 e HLG

Processore AiPQ

Game Master per il gaming

Dolby Audio

Google TV con Assistant e AirPlay 2

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Prezzo in picchiata: ecco l’offerta imperdibile

Il prezzo di listino di 579€ scende ora a soli 429,9€, con uno sconto di circa il 26% che porta il televisore a un livello di convenienza davvero raro per questa diagonale e queste specifiche. Si tratta di un calo di prezzo significativo rispetto alle quotazioni precedenti, un’occasione da cogliere al volo per chi cerca un 65 pollici 4K completo senza spendere una fortuna. L’offerta è disponibile su Amazon, ma essendo una promozione a tempo limitato, la disponibilità potrebbe esaurirsi rapidamente o il prezzo tornare a salire da un momento all’altro.

