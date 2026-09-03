Finalmente il giorno tanto atteso è arrivato per i possessori del Galaxy A56. Samsung ha aperto il programma beta di One UI 9.0 per questo smartphone, permettendovi di provare in anteprima la nuova interfaccia basata su Android 17. Scopriamo insieme come partecipare e cosa aspettarci.

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Il programma beta per il Galaxy A56

Samsung ha reso disponibile la beta di One UI 9.0 per il Galaxy A56 a partire da oggi, 3 settembre 2026. Al momento il rollout è attivo in Corea del Sud, ma è probabile che si estenda presto ad altri mercati come India, Regno Unito e Stati Uniti. Per iscrivervi, dovete aprire l’app Samsung Members, cercare il banner dedicato al programma beta di One UI 9.0 per il vostro dispositivo, toccarlo e registrare il telefono. Una volta fatto, andate su Impostazioni > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti: qui dovreste vedere l’update beta disponibile per il download.

Il firmware beta per il Galaxy A56 porta il numero di build A566SKSU9ZZHH, come rilevato sui server di test coreani. Ricordate che si tratta di una versione di prova, quindi potreste incontrare qualche bug o instabilità ma è il prezzo da pagare per avere le novità in anticipo.

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One UI 9.0: cosa cambia e quali altri dispositivi sono coinvolti

One UI 9.0 introduce molteplici migliorie rispetto alla versione precedente. Sebbene il changelog completo sia già stato pubblicato per i modelli di punta come Galaxy S24 e S24 Ultra, il Galaxy A56 riceverà un set simile di funzionalità: nuove opzioni di personalizzazione, ottimizzazioni delle prestazioni e aggiornamenti all’interfaccia utente. Samsung ha anche pubblicato un video dimostrativo delle principali novità, che potete trovare online.

Il Galaxy A56 non è l’unico device di fascia media a essere testato. Samsung sta lavorando anche alle beta di One UI 9.0 per Galaxy A35, A36 e A57. Alcune build del Galaxy A35 sono apparse sui server coreani, mentre per A36 e A57 sono state avvistate in India. Questo fa pensare che il programma beta per questi modelli possa partire a breve.

Per ora, gli unici smartphone con la versione stabile di One UI 9.0 sono quelli lanciati direttamente con essa: Galaxy S26 FE e i nuovi pieghevoli. Il Galaxy A56, invece, è partito con One UI 7 e ha già ricevuto due aggiornamenti major (One UI 8.0 e 8.5). Dopo One UI 9.0, il telefono avrà ancora diritto ad altri tre aggiornamenti futuri, grazie alla promessa di sei major update fatta da Samsung al lancio.