Oggi vi segnaliamo una nuova interessante applicazione sbarcata sul Google Play Store, perfetta per affrontare il nuovo anno scolastico in arrivo. Si chiama Ditionatio ed è un’app Android tutta italiana (sviluppata da Binatomy) pensata per aiutare con lo studio e la comprensione del latino, materia spesso ritenuta tra le più ostiche nelle scuole. Vediamo come funziona.

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Cos’è Ditionatio e come funziona

Ditionatio è un’app per lo studio del latino: non è pensata come un traduttore automatico per velocizzare i compiti a casa, ma per aiutare a comprendere la lingua. L’utente inserisce la versione e può toccare ogni singola parola per vederne forma, funzione e significato, con quiz e ripasso per il lessico. L’approccio è didattico e può risultare l’ideale per gli studenti del liceo, dell’università e persino per gli insegnanti stessi.

L’app può fornire la traduzione completa della versione, da foto o da testo incollato. Permette di analizzare ogni singola parola, ma anche di svolgere analisi grammaticale, analisi del periodo frase per frase, e di ottenere una spiegazione della costruzione sintattica. In più, include una modalità Impara con ripasso pensato per la memoria a lungo termine, quiz sulla versione per mettere alla prova la comprensione, un dizionario latino (consultabile anche offline) con più di 1700 voci e una MiniPedia di cultura classica con più di 570 schede.

Offre un’interfaccia semplice con un’estetica “classica”, e vuole aiutare a capire come funziona la lingua e a studiare con più sicurezza.

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Download Ditionatio

Ditionatio è disponibile al download gratuitamente sul Google Play Store, ma la versione “base” risulta limitata (include 5 traduzioni gratuite ogni settimana e non tutte le funzioni). Per le funzionalità complete occorre acquistare l’abbonamento Premium mensile o annuale, con limiti mensili di operazioni.

Se volete provarla non vi resta che seguire il badge qui in basso.