Amazon e HYROX annunciano una partnership globale e lanciano una nuova vetrina Amazon con una selezione di prodotti dedicata al fitness. L’accordo prevede anche altre iniziative, come playlist Amazon Music ed esperienze per la community HYROX.

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Amazon e HYROX annunciano una partnership globale: ecco le novità

Amazon annuncia una partnership con HYROX, la più grande serie di fitness racing al mondo, e mette in contatto la community di atleti con un’ampia selezione di prodotti attraverso la vetrina dedicata su Amazon.it. Quest’ultima include nutrizione sportiva, attrezzature per l’allenamento, abbigliamento sportivo e prodotti per tutti i giorni. I clienti Amazon Prime possono inoltre beneficiare di consegne rapide e convenienti su prodotti idonei.

Negli ultimi anni, HYROX è diventato un fenomeno globale del fitness: il format è piuttosto semplice, e prevede 8 corse da 1 km abbinate a 8 stazioni di allenamento funzionale. La scorsa stagione, oltre 1,5 milioni di partecipanti hanno preso parte a 105 eventi in 35 Paesi, e per la stagione 2026/2027, sono previsti oltre 2 milioni di partecipanti in 107 weekend di gara distribuiti in sei continenti.

Per celebrare questa nuova partnership, Amazon propone una vetrina dedicata in Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna e Paesi Bassi, che riunisce in un’unica destinazione tutto ciò di cui gli atleti hanno bisogno. È possibile trovare energia (tra proteine, integratori, prodotti energetici e caffè), tecnologia (smartwatch e strumenti per monitorare i progressi), attrezzature, strumenti e prodotti per il recupero, prodotti per la cura della persona e della pelle post-gara e tanti accessori, come grip, tape e non solo. Inoltre, su Amazon Music arriveranno playlist HYROX selezionate appositamente per ogni stazione funzionale e per la corsa.

Amazon porterà inoltre la partnership nei principali eventi HYROX in Europa, con attivazioni in loco pensate per mettere in contatto la community con creator e influencer Amazon. Amazon consentirà agli atleti di scoprire alcuni prodotti attraverso The Gear Grab, uno spazio esperienziale che sarà presente nei principali eventi europei:

Athlete DNA: un breve quiz che genera una lista personalizzata di prodotti disponibili su Amazon in base allo stile di allenamento e agli obiettivi dell’atleta;

Hold the Weight: una sfida di resistenza e determinazione che porta energia e spirito competitivo all’interno dello spazio dedicato;

Rebuild Station: un’area dedicata al recupero fisico con la possibilità di provare le più recenti tecnologie per il benessere;

Shop-Mania: un’esperienza di scoperta di prodotti accuratamente selezionati, con articoli pensati per l’allenamento, il giorno della gara e il recupero.

Per gli atleti che condividono il percorso sui social, sarà proposto l’Amazon Influencer Program, che consente di valorizzare i contenuti già creati durante gli allenamenti e le gare, mettendo in evidenza l’attrezzatura e i prodotti essenziali che accompagnano la stagione HYROX.

La vetrina HYROX su Amazon.it è già attiva e disponibile al link qui in basso.