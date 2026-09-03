TCL amplia la propria gamma di smartphone con la nuova serie P80, una famiglia composta da tre modelli pensati per rispondere a esigenze differenti: P80 Ultra, P80 Pro e P80. La nuova generazione punta a combinare un comparto hardware completo con una delle tecnologie che negli ultimi anni hanno maggiormente caratterizzato la proposta del produttore, ovvero NXTPAPER, che per la prima volta viene portata su un display AMOLED all’interno di questa serie.

La gamma si presenta quindi con un’impostazione piuttosto chiara: il P80 Ultra rappresenta il modello più completo e orientato alla fotografia, il P80 Pro cerca il compromesso tra display, fotocamere e autonomia, mentre il P80 punta soprattutto su design sottile, schermo e utilizzo quotidiano.

TCL sottolinea inoltre la presenza di diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, sviluppate in collaborazione con Google e Microsoft, con l’obiettivo di rendere più semplici alcune operazioni quotidiane.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Design sottile e finiture curate

La nuova serie P80 non punta soltanto sulle specifiche tecniche, ma anche su un design pensato per distinguere i tre modelli mantenendo una precisa identità di famiglia. TCL ha lavorato sulle proporzioni, sulle finiture e sull’integrazione del modulo fotografico, con un’attenzione particolare all’ergonomia durante l’utilizzo quotidiano.

Per lo sviluppo dell’estetica della gamma l’azienda ha collaborato con Chris Lefteri, specialista nel campo dei materiali e delle finiture, coinvolto nella scelta di colori e superfici. A seconda del modello e del mercato, la serie P80 viene proposta nelle colorazioni Sunlit Gold, Midnight Blue e Burgundy.

Sul P80 Ultra, inoltre, il modulo fotografico è stato progettato cercando di ridurre gli spigoli attorno alle fotocamere, con l’obiettivo di rendere più naturale la presa. Il P80, invece, si distingue per uno spessore di circa 7,5 millimetri, uno dei suoi elementi caratterizzanti sul fronte dell’ergonomia.

TCL P80 Ultra è il modello di punta

Al vertice della nuova famiglia troviamo TCL P80 Ultra, pensato soprattutto per gli utenti che danno grande importanza al comparto fotografico. La caratteristica più interessante è infatti la presenza di una fotocamera periscopica da 50 megapixel con zoom ottico 3x, affiancata da una fotocamera principale da 50 megapixel con sensore da 1/1,56″, apertura f/1.88 e stabilizzazione OIS + EIS.

Il comparto fotografico comprende inoltre una ultra-grandangolare autofocus da 8 megapixel con campo visivo di 112 gradi e una fotocamera anteriore da 32 megapixel. La presenza del teleobiettivo periscopico dovrebbe permettere di ottenere inquadrature più ravvicinate senza dover fare affidamento esclusivamente sullo zoom digitale. TCL suggerisce infatti di mettere alla prova il sistema confrontando gli scatti a 1x, 3x e 6x, in condizioni diurne, indoor e notturne.

Non manca anche un’attenzione alla parte creativa, con MuseFilm Imaging, che mette a disposizione cinque filtri fotografici pensati per modificare l’aspetto delle immagini.

Sul fronte delle prestazioni, P80 Ultra utilizza la piattaforma MediaTek Dimensity 7400 Elite, affiancata da 8 GB di RAM fisica, espandibile virtualmente fino a 16 GB sfruttando parte dello spazio di archiviazione. La memoria interna arriva fino a 512 GB, mentre lo smartphone integra una batteria da 5.800 mAh con supporto alla ricarica cablata fino a 45 W.

Il modello di punta misura circa 8,26 millimetri di spessore e pesa 197 grammi, valori che completano una dotazione pensata per chi cerca uno smartphone particolarmente completo senza rinunciare all’attenzione per design e fotografia.

Un display AMOLED da 6,83 pollici con tecnologia NXTPAPER

Uno degli elementi comuni più importanti della serie P80 è il display. Tutti e tre i modelli utilizzano infatti uno schermo da 6,83 pollici, con risoluzione 2772 x 1280 pixel, circa 447 ppi e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. La luminosità di picco arriva fino a 3.200 nit, mentre la copertura dello spazio colore può raggiungere il 100% DCI-P3. Le cornici, inoltre, possono arrivare fino a 1,38 mm.

Il vero elemento distintivo è però la tecnologia NXTPAPER, che su questa generazione viene combinata con un pannello AMOLED. TCL ha lavorato su diversi aspetti del display, non limitandosi a una semplice modalità software. La tecnologia integra infatti una serie di interventi hardware e software dedicati alla gestione della luce, tra cui la riduzione hardware della luce blu, la conversione della luce naturale, una distribuzione più uniforme della luminosità a livello dei pixel, il trattamento antiriflesso e la regolazione adattiva della temperatura colore.

Secondo i dati forniti da TCL, il sistema NXTPAPER mantiene la quantità di luce blu potenzialmente dannosa al di sotto del 3%, con una riduzione superiore al 97%. La tecnologia Natural Light Conversion 2.0 è invece progettata per aumentare la polarizzazione circolare fino al 95%.

L’azienda punta inoltre molto sul comportamento del display in condizioni di forte illuminazione. La superficie con incisione nanometrica è stata progettata per diffondere la luce riflessa e ridurre l’effetto specchio. A completare il lavoro sulla superficie del pannello c’è anche il vetro protettivo NXTOUGH, sviluppato per offrire un’elevata trasparenza mantenendo l’approccio di TCL alla resistenza e all’utilizzo quotidiano. Il produttore abbina inoltre il trattamento Anti-Fingerprint, pensato per rendere meno evidenti impronte, residui oleosi e aloni.

NXTPAPER Key, Paper Mode e Max Ink Mode

A completare l’esperienza c’è il NXTPAPER Key, un pulsante fisico dedicato che permette di accedere rapidamente alle modalità di visualizzazione.

Tra queste troviamo Paper Mode, ispirata alla lettura su carta e dotata di quattro profili colore regolabili, oltre a diverse opzioni per la temperatura colore. C’è poi Max Ink Mode, una modalità monocromatica pensata per ridurre le distrazioni visive durante la lettura. Quando attiva, può anche limitare l’accesso ad alcune applicazioni selezionate.

La tecnologia NXTPAPER interviene inoltre sulla gestione della luminosità. La serie P80 utilizza DC Dimming oltre circa 80 nit e PWM ad alta frequenza al di sotto di questa soglia, mentre la luminosità può scendere fino a circa 2 nit. TCL ha previsto anche una gestione adattiva della temperatura colore: durante il giorno il display tende verso tonalità più fredde, mentre nelle ore serali vengono privilegiate tonalità più calde.

Su alcuni modelli è inoltre disponibile lo Smart Eye-care Assistant, con sette funzioni dedicate al monitoraggio e ai promemoria legati all’utilizzo dello schermo.

P80 Pro: il compromesso della gamma

Il TCL P80 Pro si colloca al centro della famiglia e viene presentato come il modello più equilibrato. Anche in questo caso troviamo un display NXTPAPER AMOLED da 6,83 pollici, con risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 120 Hz.

Sul fronte fotografico è presente una fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzazione ottica OIS, accompagnata da una ultra-grandangolare autofocus da 8 megapixel e da una fotocamera frontale da 32 megapixel. Il processore indicato nella scheda tecnica è il MediaTek Dimensity 7400 Elite, affiancato da 8 GB di RAM fisica, con possibilità di espansione fino a 16 GB utilizzando parte della memoria interna. Lo spazio di archiviazione arriva fino a 512 GB UFS 3.1. La batteria è da 5.800 mAh e supporta la ricarica cablata fino a 45 W.

TCL P80 punta su sottigliezza e utilizzo quotidiano

Il terzo modello è il TCL P80, pensato per chi cerca soprattutto un dispositivo sottile e completo per l’utilizzo di tutti i giorni. Lo smartphone mantiene il display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione 2772 x 1280 pixel, 447 ppi circa, 120 Hz e luminosità di picco fino a 3.200 nit. Lo spessore è di circa 7,5 millimetri, elemento sul quale TCL punta particolarmente per quanto riguarda ergonomia e design.

Il comparto fotografico comprende una principale da 50 megapixel, una ultra-grandangolare da 8 megapixel e una frontale da 32 megapixel. A “muovere” il dispositivo troviamo il MediaTek Dimensity 7300 Elite, accompagnato da 8 GB di RAM fisica espandibile virtualmente fino a 16 GB e da un massimo di 256 GB di memoria interna. La batteria scende a 5.000 mAh, mantenendo però il supporto alla ricarica cablata fino a 45 W.

L’intelligenza artificiale entra nella serie P80

Un’altra componente importante della nuova gamma è rappresentata dalle funzionalità di Practical AI.

TCL ha organizzato l’esperienza intorno a cinque operazioni: trovare informazioni già presenti sullo schermo, comprenderle, tradurre contenuti, trasformare la voce in note e riutilizzare rapidamente le informazioni copiate. La serie integra funzionalità sviluppate da diversi ecosistemi.

Da Google arrivano Gemini e Circle to Search, mentre alcune funzioni di traduzione sfruttano servizi Microsoft. TCL ha invece sviluppato strumenti come Ask AI, AI Copy & Go, AI Smart Translator e Smart Voice Memo.

Tra queste funzioni, AI Smart Translator riunisce diverse modalità di traduzione, tra cui l’interpretazione simultanea per conversazioni bilingue o multilingue, la traduzione faccia a faccia e i sottotitoli in tempo reale per contenuti audio e video compatibili. L’obiettivo è permettere di gestire conversazioni e contenuti in lingue differenti direttamente dallo smartphone.

Per quanto riguarda invece Smart Voice Memo, lo smartphone può registrare il parlato e trasformarlo automaticamente in una trascrizione accompagnata da un riepilogo generato dall’intelligenza artificiale. Una funzione pensata soprattutto per riunioni, lezioni, interviste e appunti vocali, riducendo il lavoro necessario per recuperare successivamente le informazioni più importanti.

Circle to Search (Cerchia e Cerca) permette, ad esempio, di selezionare un elemento visualizzato sullo schermo per avviare una ricerca senza dover abbandonare l’applicazione utilizzata. Gemini può invece essere utilizzato per domande, idee, pianificazione e altre attività quotidiane.

Ask AI può essere richiamato attraverso un gesto a tre dita per ottenere spiegazioni, riepiloghi, riformulazioni o suggerimenti sul passo successivo. AI Copy & Go prova invece a trasformare ciò che viene copiato in un’azione concreta: un indirizzo può essere aperto in Maps, una data può essere inserita nel calendario, mentre un numero di telefono può essere utilizzato per effettuare una chiamata o essere salvato.

IP68, stereo DTS e connettività 5G

La serie P80 è progettata anche per accompagnare l’utente nel tempo. Tutti i modelli dispongono di certificazione IP68 per la protezione da acqua e polvere e sono progettati per soddisfare specifiche condizioni di test dello standard MIL-STD-810H.

Sul fronte software, TCL indica fino a 7 anni di aggiornamenti di sicurezza per P80 Ultra e P80, mentre il P80 Pro è indicato nella scheda tecnica con fino a 6 anni. Gli aggiornamenti principali di Android arrivano invece fino a quattro su P80 Ultra e P80 Pro e fino a tre su P80. Per quanto riguarda l’audio, invece, sono presenti doppi altoparlanti stereo con ottimizzazione DTS. La connettività comprende 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC e sistemi di navigazione satellitare.

TCL P80 Series: una gamma costruita attorno a NXTPAPER

Con la nuova serie P80, TCL punta quindi su un’offerta piuttosto articolata. P80 Ultra è il modello destinato agli appassionati di fotografia grazie soprattutto al teleobiettivo periscopico da 50 MP con zoom ottico 3x; P80 Pro rappresenta il compromesso tra display, fotocamera, memoria e autonomia; P80 cerca invece di rendere la tecnologia NXTPAPER più accessibile, mantenendo un design particolarmente sottile.

Il filo conduttore rimane comunque il display NXTPAPER AMOLED, affiancato da una dotazione hardware completa e da un pacchetto di funzioni IA sempre più integrato nelle attività quotidiane.

La nuova famiglia P80 si presenta quindi come una proposta che non vuole puntare su un singolo componente, ma costruire un’esperienza completa intorno a display, fotografia, autonomia, AI e comfort di utilizzo, con NXTPAPER come principale elemento distintivo.