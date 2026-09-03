RingConn, azienda nota per la produzione degli smart ring omonimi, ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per la propria app companion destinata ai dispositivi Android e ai dispositivi iOS che arriva a poco più di tre settimane dal precedente aggiornamento che aveva introdotto svariate ottimizzazioni per sonno, allenamenti e non solo.

La nuova versione dell’app non va a stravolgere l’interfaccia utente introdotta per tutti nel mese di maggio ma porta con sé altre due novità per tutti, oltre ai soliti miglioramenti per la stabilità e alla sempre gradita risoluzione di bug. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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È in rollout un aggiornamento per l’app RingConn: ecco le novità

Come anticipato in apertura, l’app di RingConn è stata recentemente aggiornata alla nuova versione 4.4.0 che giunge a poco meno di un mese dalla precedente versione 4.3.1 che a sua volta fungeva da patch correttiva per la ancora precedente versione 4.3.0, utile perché aveva donato a tutti un paio di novità e ai possessori dell’anello di terza generazione una novità esclusiva.

Il nuovo aggiornamento non è sicuramente “d’impatto” come quello che lo scorso maggio porto con sé la nuova interfaccia utente ma è comunque utile perché introduce alcune novità interessanti, raccontate dal changelog ufficiale che accompagna la nuova versione dell’app sugli app store:

Miglioramenti al design di Trend, Esercizi e altre funzionalità. Indicatori di caricamento dei dati più chiari. Correzione di bug e miglioramenti della stabilità.

Il nuovo aggiornamento è già in fase di rollout da alcune ore sui dispositivi iOS e dovrebbe arrivare sui dispositivi Android nelle prossime ore, accompagnato dal medesimo changelog (come di consueto).

Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app RingConn Smart Ring su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” (qualora dobbiate installarla per la prima volta) o su “Aggiorna” (qualora sia per voi disponibile un aggiornamento).

Per scaricare o aggiornare l’app su un iPhone, sarà invece sufficiente raggiungere la pagina dedicata su App Store (tramite questo link) ed effettuare un tap su “Ottieni” (qualora dobbiate installarla per la prima volta) o su “Aggiorna” (qualora sia per voi disponibile un aggiornamento).