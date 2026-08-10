RingConn, azienda nota per la produzione degli smart ring omonimi, ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento per la propria app companion destinata ai dispositivi Android e ai dispositivi iOS che arriva a poco più di un mese dal precedente aggiornamento che aveva introdotto un paio di miglioramenti legati all’Attività.

La nuova versione dell’app non va a stravolgere l’interfaccia utente introdotta per tutti nel mese di maggio ma porta con sé altre tre novità, di cui una esclusiva per i possessori dell’anello di terza generazione, oltre alle solite ottimizzazioni e risoluzione di bug. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Nuovo aggiornamento in rollout per l’app RingConn: ecco le novità

Come anticipato in apertura, l’app di RingConn è stata recentemente aggiornata alla versione 4.3.0 a oltre un mese dalla precedente versione 4.2.1 che aveva introdotto alcune novità legate all’Attività, oltre a risolvere i soliti bug.

Il nuovo aggiornamento rappresenta qualcosa in più rispetto alla solita “routine” e serve al team di sviluppo per implementare alcune novità, apportare miglioramenti e risolvere alcune criticità riscontrate dagli utenti, raccontate dal changelog ufficiale che accompagna la nuova versione dell’app sugli app store:

Miglioramenti a visualizzazione e modifica del Sonno. Nuova scheda Riepilogo allenamento con più statistiche. Le vibrazioni sono ora disponibili durante le misurazioni della frequenza cardiaca e della SpO2, nonché in modalità allenamento e nella funzione Tendenza della pressione sanguigna. Applicabile solo ai dispositivi di terza generazione. Correzione di bug e miglioramenti della stabilità.

Miglioramenti a visualizzazione e modifica del Sonno

La prima novità riguarda la sezione Sonno, collocata nel cuore della scheda Intuizioni dell’app. Il team di sviluppo fa sapere di aver apportato a miglioramenti alla visualizzazione (prima immagine della seguente galleria) e alla modifica del sonno (seconda immagine).

La visualizzazione risulta tuttavia pressoché identica rispetto a quella disponibile con la precedente versione dell’app. Leggermente diversa, invece, risulta effettivamente la schermata di modifica del sonno. È quindi possibile che il lavoro di miglioramento alla visualizzazione del Sonno risieda nelle metriche e nelle pagine secondarie.

Nuova scheda di riepilogo di un allenamento

La seconda novità della versione 4.3.0 dell’app RingConn Smart Ring investe gli allenamenti, dato che il team di sviluppo fa sapere di aver aggiunto una nuova scheda Riepilogo allenamento con più statistiche.

La seguente immagine mostra la scheda di riepilogo che compare al termine di una sessione di allenamento (in questo caso di corsa indoor): oltre alla distanza, al consumo di calorie e alla durata dell’allenamento, la schermata mostra un grafico e indicazioni sulla frequenza cardiaca (media e massima), oltre a un ulteriore grafico che evidenzia il tempo trascorso nelle cinque fasce di sforzo.

C’è una novità per gli anelli di terza generazione

La terza e ultima novità è disponibile solo per coloro che posseggono un anello RingConn Gen 3, quello lanciato sul mercato dall’azienda qualche mese fa. Il team di sviluppo ha attivato il feedback tramite vibrazione durante le misurazioni della frequenza cardiaca e della SpO2 sia nella modalità Esercizio che nella funzione Tendenza della pressione sanguingna.

Come scaricare o aggiornare l’app RingConn Smart Ring

Per scaricare o aggiornare l’app RingConn Smart Ring su uno smartphone Android sarà sufficiente raggiungere la pagina dedicata sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” (qualora dobbiate installarla per la prima volta) o su “Aggiorna” (qualora sia per voi disponibile un aggiornamento).

Per scaricare o aggiornare l’app su un iPhone, sarà invece sufficiente raggiungere la pagina dedicata su App Store (tramite questo link) ed effettuare un tap su “Ottieni” (qualora dobbiate installarla per la prima volta) o su “Aggiorna” (qualora sia per voi disponibile un aggiornamento).