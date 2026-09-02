Dopo aver fatto la loro comparsa sul sito ufficiale nei mesi scorsi, HONOR Pad 20 e HONOR Pad 20 Pro arrivano ufficialmente in Italia: i due nuovi tablet Android da 12,1 pollici sono disponibili da oggi all’acquisto in offerta lancio, con coupon e omaggi da sfruttare sullo shop online ufficiale. Scopriamo tutti i dettagli e come approfittarne.

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HONOR Pad 20 e Pad 20 Pro sono ufficiali in Italia: caratteristiche e differenze

HONOR Pad 20 e HONOR Pad 20 Pro hanno fatto capolino sul sito ufficiale globale del produttore tra maggio e agosto, ma ora sono stati presentati e lanciati ufficialmente in Italia. La casa cinese amplia la sua gamma di tablet Android con due dispositivi da 12,1 pollici pensati per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento, promettendo produttività di livello PC, multitasking avanzato e autonomia per tutta la giornata. Entrambi i modelli integrano MagicOS 10 e sono progettati per trasformarsi in veri e propri strumenti di produttività grazie alla Smart Bluetooth Keyboard (opzionale, ma in regalo con le offerte di lancio), alla gestione avanzata delle finestre e alle funzionalità intelligenti HONOR.

HONOR Pad 20 punta soprattutto su versatilità e lunga autonomia, grazie a una batteria da 10.100 mAh, sei altoparlanti e funzionalità pensate per la quotidianità, mentre HONOR Pad 20 Pro porta l’esperienza a un livello più alto con il display 3K a 165 Hz, il chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 e gli strumenti avanzati per multitasking e produttività.

Specifiche tecniche e design

HONOR Pad 20 e HONOR Pad 20 Pro condividono diverse caratteristiche, come il display LCD da 12,1 pollici a risoluzione 3K con luminosità fino a 700 nit e 1,07 miliardi di colori; a cambiare per quanto riguarda il pannello è il refresh rate, che sul modello Pro si spinge fino a 165 Hz (120 Hz per il modello standard). Sono cinque i livelli proposti: 165 Hz, 144 Hz, 120 Hz, 90 Hz e 60 Hz.

Le tecnologie HONOR Eye Comfort includono riduzione della luce blu a livello hardware, Global DC Dimming, Dynamic Dimming, AI Circadian Night Display, Nature Tone Display, AI Defocus Display e Motion Sickness Relief. Il pannello ha inoltre ottenuto le certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) e Flicker Free.

Anche la batteria rimane la stessa: a bordo dei due tablet troviamo 10.100 mAh, che promettono un utilizzo senza problemi per tutta la giornata. In base a quanto riferito dal produttore, HONOR Pad 20 può arrivare fino a circa 71 giorni in standby, circa 12 ore di riproduzione video, 56 ore di riproduzione audio, 13 ore di lettura di e-book, 7 ore di gioco o 8 ore di utilizzo di HONOR Notes. Una ricarica completa richiede circa 106 minuti utilizzando il caricabatterie incluso. HONOR Pad 20 Pro garantisce circa 9 ore di riproduzione video locale nelle condizioni di laboratorio HONOR.

Entrambi i tablet sono alimentati da SoC Qualcomm: su HONOR Pad 20 troviamo lo Snapdragon 7 Gen 3, che offre un miglioramento del 15% nell’efficienza energetica della CPU e del 50% nell’efficienza energetica della GPU rispetto alla generazione precedente, e che viene abbinato a 6 o 8 GB di RAM e a 128 o 256 GB di memoria interna; su HONOR Pad 20 Pro abbiamo il più potente Snapdragon 8s Gen 4, affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di storage.

I dispositivi integrano un sistema a sei altoparlanti, con separazione delle alte e basse frequenze e ottimizzazione tramite l’algoritmo audio proprietario HONOR, per un suono stereo bilanciato sia in orientamento verticale sia orizzontale. HONOR Sound e HONOR Spatial Audio ampliano la scena sonora per film, musica e videochiamate.

Specifiche tecniche di HONOR Pad 20 Pro: display LCD da 12,1 pollici a risoluzione 3000 x 1872 con refresh rate fino a 165 Hz , luminosità fino a 700 nit e 1,07 miliardi di colori

, luminosità fino a 700 nit e 1,07 miliardi di colori SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 con CPU octa-core

con CPU octa-core 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

fotocamera posteriore da 13 MP (AF) e anteriore da 8 MP (FF)

(AF) e anteriore da 8 MP (FF) connettività Wi-Fi 7 , Bluetooth 6.0 , porta USB Type-C

, , porta USB Type-C batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida cablata da 66 W

sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10

dimensioni e peso: 277,07 x 179,28 x 6,29 mm, 537 g

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Specifiche tecniche di HONOR Pad 20: display LCD da 12,1 pollici a risoluzione 3000 x 1872 con refresh rate fino a 120 Hz , luminosità fino a 700 nit e 1,07 miliardi di colori

, luminosità fino a 700 nit e 1,07 miliardi di colori SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 con CPU octa-core

con CPU octa-core 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna

fotocamera posteriore da 8 MP (f/2.0, AF) e anteriore da 8 MP (f/2.0, FF)

(f/2.0, AF) e anteriore da 8 MP (f/2.0, FF) connettività Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3 , porta USB Type-C

, , porta USB Type-C batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida cablata da 66 W

sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10

dimensioni e peso: 277,07 x 179,28 x 6,29 mm, 537 g

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Le dimensioni dei due modelli sono identiche: 277,07 x 179,28 x 6,29 mm, con un peso di 537 g.

MagicOS 10 e accessori

HONOR Pad 20 e HONOR Pad 20 Pro arrivano con MagicOS 10 e Android 16. Supportano la HONOR Magic Pensil 4s (venduta separatamente), con 4096 livelli di pressione per scrittura a mano e disegno. Su Pad 20 pesa circa 10 grammi, e la versione dedicata al modello Pro aggiunge punte intercambiabili e controlli fisici dedicati.

C’è poi la Smart Bluetooth Keyboard, che funziona anche come cover protettiva e mantiene il dispositivo inclinato a 60 gradi. La corsa dei tasti da 1,6 mm, il rilevamento dei dispositivi nelle vicinanze e le scorciatoie per la conversione da voce a testo sono pensati per rendere più immediata la digitazione e la configurazione. Con la tastiera, i due tablet possono accedere alla modalità PC, con un’interfaccia desktop completa di barra delle applicazioni e controlli delle finestre. Con questa è possibile mantenere aperte e ridimensionare liberamente fino a 15 finestre contemporaneamente, sfruttando il grande schermo per lavorare su più contenuti.

Quick layout memorizza le configurazioni desktop preferite per ripristinarle rapidamente, mentre il dock consente di visualizzare le anteprime delle finestre aperte. Il file manager adotta inoltre un’interfaccia in stile desktop con supporto a mouse e tastiera. I file iWork possono essere convertiti nativamente nei corrispondenti formati Microsoft Office senza installare applicazioni aggiuntive. Il modello Pro amplia ulteriormente queste possibilità con layout a schermo diviso in tre o quattro aree, anteprime in miniatura, scorciatoie e una gestione dei file di livello PC, pensata per passare rapidamente tra ricerca, comunicazione e lavoro sui documenti.

Troviamo poi AI Memo per accompagnare le riunioni prima, durante e dopo il loro svolgimento. Su HONOR Pad 20 si possono organizzare i materiali, ricevere suggerimenti in tempo reale e generare note strutturate e attività da svolgere, e HONOR Pad 20 Pro integra inoltre registrazione, riconoscimento vocale e generazione automatica dei verbali in un unico flusso di lavoro. Con HONOR Connect, i contenuti possono essere trasferiti con un solo tocco tra dispositivi HONOR compatibili. I tablet possono anche essere utilizzati come secondo display per Mac.

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Prezzi e offerte di lancio dei nuovi tablet Android

HONOR Pad 20 è disponibile nella colorazione grigia e nelle configurazioni da 6-128 GB e da 8-256 GB, entrambe con connettività Wi-Fi, al prezzo consigliato di rispettivamente 449,90 euro e 549,90 euro. Sullo shop online ufficiale è attivo un coupon da 80 euro (si parte da 369,90 euro digitando APAD2080), con inclusi Smart Bluetooth Keyboard e HONOR CHOICE MouseBuds Pro.

HONOR Pad 20 Pro viene proposto nella medesima colorazione grigia e nella configurazione da 8-256 GB Wi-Fi al prezzo consigliato di 599,90 euro. Sullo shop online ufficiale viene proposto un coupon da 100 euro (si parte dunque da 499,90 euro digitando APAD20P100), con in regalo Smart Bluetooth Keyboard e HONOR CHOICE MouseBuds Pro.

Le offerte di lancio sono valide fino al 29 settembre 2026.