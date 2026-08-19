A distanza di quasi tre mesi dal lancio di HONOR Pad 20, la casa cinese presenta un nuovo tablet Android, o forse sarebbe meglio dire due: si tratta di HONOR Pad 20 Pro, modello che arriva anche nella variante Paperlike Edition, dotata di uno schermo Paperlike pensato per risultare simile alla carta. Scopriamo insieme il nuovo tablet e quali sono le differenze tra le due versioni.

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HONOR presenta Pad 20 Pro e Pad 20 Pro Paperlike Edition: differenze e specifiche

HONOR Pad 20 Pro e HONOR Pad 20 Pro Paperlike Edition sono sostanzialmente lo stesso dispositivo, ma con una differenza importante: entrambi mettono a disposizione un display LCD da 12,1 pollici a risoluzione 3000 x 1872 (291 ppi) con refresh rate variabile fino a 165 Hz, 1,07 miliardi di colori, luminosità fino a 700 nit e compatibilità con HONOR Magic Pencil 4s, ma il secondo offre uno schermo Paperlike che elimina il 99% delle interferenze della luce ambientale ed è pensato per “imitare” la carta (con certificazione TÜV Rheinland Paper-Like). Per il resto la scheda tecnica è di fatto identica.

Il nuovo tablet è mosso dal SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 con CPU octa-core (fino a 3,2 GHz), affiancato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. Lato connettività troviamo Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, mentre la batteria arriva a 10.100 mAh e supporta una ricarica rapida cablata da 66 W.

Per quanto riguarda le fotocamere troviamo due sensori: nella parte posteriore c’è spazio per una fotocamera da 13 MP con autofocus, mentre nel foro nello schermo spunta la fotocamera anteriore da 8 MP a focus fisso. Entrambi i tablet arriveranno in commercio con Android 16 e MagicOS 10 e con una serie di interessanti funzioni: tra queste la PC Mode, che consente di “trasformare” il tablet in un notebook sfruttando la tastiera compatibile. Inoltre, HONOR offre diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come ad esempio AI Memo: pensata per le riunioni (ma non solo), consente di accedere a trascrizioni dell’audio, generare riepiloghi e mappe mentali e non solo.

Specifiche tecniche di HONOR Pad 20 Pro: display LCD da 12,1 pollici a risoluzione 3K con refresh rate fino a 165 Hz, luminosità fino a 700 nit e 1,07 miliardi di colori

SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 con CPU octa-core

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

fotocamera posteriore da 13 MP (AF) e anteriore da 8 MP (FF)

connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, porta USB Type-C

batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida cablata da 66 W

sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10

dimensioni e peso: 277,07 x 179,28 x 6,29 mm, 537 g

Specifiche tecniche di HONOR Pad 20 Pro Paperlike Edition: Paperlike Display LCD da 12,1 pollici a risoluzione 3K con refresh rate fino a 165 Hz, luminosità fino a 700 nit e 1,07 miliardi di colori

LCD da 12,1 pollici a risoluzione 3K con refresh rate fino a 165 Hz, luminosità fino a 700 nit e 1,07 miliardi di colori SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 con CPU octa-core

8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna

fotocamera posteriore da 13 MP (AF) e anteriore da 8 MP (FF)

connettività Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, porta USB Type-C

batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida cablata da 66 W

sistema operativo: Android 16 con MagicOS 10

dimensioni e peso: 277,07 x 179,28 x 6,29 mm, 537 g

A livello di design, HONOR Pad 20 Pro propone un display con bordi sottili (rapporto schermo-corpo dell’88%) e un corpo metallico da 6,29 mm di spessore e 537 g di peso, caratterizzato da un’elegante colorazione grigia. Sul retro si fa notare un modulo fotografico di forma circolare, che integra obiettivo e flash LED. Il tablet offre inoltre un sistema stereo a sei altoparlanti, ideale per la multimedialità.

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Prezzi e disponibilità ancora da definire

HONOR Pad 20 Pro e HONOR Pad 20 Pro Paperlike Edition sono comparsi sul sito ufficiale globale del produttore nella colorazione Gray, ma per il momento non sono state diffuse informazioni sui prezzi e sull’effettiva data di uscita. Entrambi vengono dati come compatibili con pennino e tastiera, ma non risultano inclusi nella confezione standard di vendita (potrebbero essere previsti dei bundle). Ne sapremo probabilmente di più nei prossimi giorni. Vi ricordiamo che il fratello minore HONOR Pad 20 ha esordito in Cina al prezzo di partenza di 2.099 yuan (circa 267 euro) nella versione da 6-128 GB.