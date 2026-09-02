Sembra che Google abbia avviato la distribuzione, sugli smartphone della gamma Pixel delle generazioni 2025 e 2026, del Riepilogo dell’utilizzo della batteria, una nuova potenzialità della quale avevamo sentito parlare un paio di settimane fa.

Con questa novità, i Pixel supportati sono in grado di fornire agli utenti una sorta di “punto della situazione” (generato con l’IA “on-device”) relativo alle app che hanno consumato di più dall’ultima ricarica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Sui Pixel 10 arriva il Riepilogo dell’utilizzo della batteria

Non abbiamo dovuto attendere poi tanto rispetto alle evidenze di un paio di settimane fa che sono emerse dalla Beta 3 di Android 17 QPR2, dato che alcune segnalazioni in rete (via Android Authority) e persino Google hanno confermato il rilascio del Riepilogo dell’utilizzo della batteria.

Si tratta di una funzione che, nella parte alta della pagina Utilizzo della batteria (percorso “Impostazioni > Batteria > Utilizzo della batteria”), mostra un riepilogo personalizzato sull’utilizzo della batteria che si basa su alcune analisi effettuate in background dall’intelligenza artificiale on-device (leggasi Gemini Nano).

La funzione è in grado di identificare le app che consumano più batteria, monitorare l’attività in background delle app e confrontare il consumo totale e quello delle singole app con le medie dell’utente nel periodo selezionato (può essere tutto l’intervallo dall’ultima ricarica, un intervallo giornaliero o uno degli slot da due ore all’interno di un giorno).

In soldoni, si tratta di un’aggiunta che punta a fornire agli utenti delle informazioni utili per comprendere al meglio i consumi del dispositivo e perché si stia scaricando in un determinato modo rispetto a un altro momento.

Disponibilità e compatibilità di questa funzione

La pagina di supporto della funzionalità non parla di restrizioni legate al Paese (e di conseguenza dovrebbe essere in rollout anche in Italia) ma si limita a fornire i due requisiti necessari:

Possedere un Google Pixel 10 (o modello successivo)

Eseguire l’ultima versione di AI Core (aggiornabile tramite un tap sul badge sottostante).

Una volta ricevuta la novità, essa si attiva automaticamente: per disattivare (o riattivare) questa funzione di riepilogo, è sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Batteria > Utilizzo della batteria” e selezionare “Riepilogo” dal menù “Altro” (quello con i tre pallini in alto a destra).