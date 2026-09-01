Scendere sotto i 100€ per un tablet Samsung con display a 90Hz e garanzia estesa a 3 anni sembrava fino a poco fa un’utopia. Amazon ha deciso di rompere questo schema con una promozione che ha appena preso il via, portando Samsung Galaxy Tab A11 a un prezzo mai visto prima. La configurazione con 4GB di RAM e 64GB di storage diventa improvvisamente uno dei tablet più interessanti per chi cerca un compagno leggero per streaming e navigazione. Vediamo come approfittarne prima che l’offerta finisca.

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Samsung Galaxy Tab A11, il tablet da divano con l’anima Tab S

Chi conosce la gamma Galaxy Tab S riconoscerà subito lo stile in Galaxy Tab A11: un design che “riprende lo stile iconico Galaxy” con un profilo sottile di appena 8mm e un peso contenuto di 335 grammi. La colorazione Silver oggetto di questa offerta si abbina a finiture curate che difficilmente ci si aspetterebbe in questa fascia di prezzo.

Il display da 8,7 pollici con risoluzione 1340×800 pixel monta un pannello a 90Hz, garantendo secondo Samsung “transizioni fluide e scorrimento naturale” durante l’uso quotidiano. Un dettaglio non scontato per un dispositivo entry-level, che rende la visione di serie TV e la navigazione decisamente più piacevole rispetto ai classici 60Hz.

Sotto la scocca troviamo un processore octa-core MediaTek Helio G99 a 6nm abbinato a GPU Mali-G57 MC2, sufficiente per le attività leggere a cui il tablet è destinato: streaming, social, lettura e videochiamate. I 4GB di RAM limitano il multitasking più spinto, ma per un uso da “divano” restano adeguati. Lo storage da 64GB può inoltre essere espanso fino a 2TB tramite microSD, un vantaggio non trascurabile per chi vuole archiviare film e serie offline.

La batteria da 5.100 mAh garantisce un’autonomia solida per l’uso quotidiano, mentre il software si affida ad Android 15 con interfaccia One UI 8, con aggiornamento già previsto fino alla versione 16. Da segnalare che questa unità venduta in Italia include una garanzia estesa a 3 anni, invece dei classici 24 mesi, un plus che aumenta ulteriormente la convenienza dell’acquisto.

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Prezzo sceso ai minimi, ecco l’offerta Amazon

La promozione Amazon appena partita ha fatto scendere il prezzo di Samsung Galaxy Tab A11 a un livello mai raggiunto prima. Il prezzo passa da 139€ a soli 99€, con uno sconto del 29% che porta il risparmio a 40€. Si tratta del minimo storico per questa configurazione con 3 anni di garanzia, un’occasione che difficilmente si ripresenterà a breve. L’offerta è disponibile su Amazon.it, con spedizione rapida e tutte le tutele del reso Prime.

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