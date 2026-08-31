Lenovo ha scelto lo stesso giorno per svelare due prodotti pensati per un pubblico di appassionati di gaming, ma con utilizzi completamente diversi tra loro; da un lato debutta il primo handheld Android dell’azienda, pensato specificamente per il cloud gaming anche offline, dall’altro arriva il nuovo Legion Y700 AI, tablet gaming di punta equipaggiato con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip di cui avevamo già parlato lo scorso febbraio quando erano trapelate le prime indiscrezioni sulle specifiche del dispositivo. Scopriamoli insieme.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Il primo handheld Android di Lenovo punta forte sul cloud gaming offline

Partiamo dal prodotto indubbiamente più interessante ovvero il C700 in un momento in cui lo spazio degli handheld Android è diventato estremamente competitivo negli ultimi tempi, con aziende come ANBERNIC, Retroid e AYANEO che si sfidano a colpi di prodotti sempre più interessanti; ora Lenovo ha deciso di entrare nel segmento con un handheld Android tutto suo.

L’azienda ha lanciato in Cina questa settimana il Legion Cloud Gaming Handheld C700, a distanza di alcuni mesi dai primi rumor sul dispositivo; si tratta di un grande handheld Android pensato, come suggerisce il nome, per il cloud gaming. Il dispositivo supporta lo streaming “a un tocco” da PC tramite il protocollo proprietario Legion Stream e un dongle incluso in confezione; secondo l’azienda, è addirittura possibile trasmettere i giochi mentre si è offline.

Il C700 si presenta come un handheld di dimensioni generose, con un pannello LCD FHD da 7,82 pollici a 120 Hz e una larghezza di 292,9 mm (11,5 pollici); pesa 556 grammi, non troppo distante dai 640 grammi dello Steam Deck OLED.

Sul fronte delle specifiche interne, siamo di fronte a un’offerta chiaramente pensata per la fascia budget: un processore Dimensity 7400 di fascia media con raffreddamento attivo, RAM da 6 o 8 GB, storage espandibile da 128 o 256 GB e una batteria da 8.000 mAh; la combinazione tra un chip non troppo esigente e una batteria capiente dovrebbe comunque garantire un’ottima autonomia.

Per quanto riguarda i comandi, Lenovo dichiara doppie levette analogiche TMR, grilletti a effetto Hall e una coppia di pulsanti sul retro; tra le altre caratteristiche degne di nota figurano Android 16 (una rarità su questo tipo di dispositivi), una porta jack da 3,5 mm, USB 2.0, Bluetooth 5.3 e Wi-Fi 6E.

Il Lenovo Legion Cloud Gaming Handheld C700 è disponibile a 2.199 yuan (circa 327 dollari) per il modello da 8GB/256GB, mentre non si conosce ancora il prezzo della variante da 6GB/128GB, né è chiara la disponibilità globale del dispositivo.

Il prezzo resta comunque un po’ elevato per un handheld Android convenzionale, dato che dispositivi come AYN Odin 2 Portal e MANGMI Pocket Max offrono design altrettanto grandi con componenti interni più potenti; ciononostante, l’aggiunta del dongle per lo streaming offline distingue il C700 dagli altri handheld Android sul mercato.

Il tablet Legion Y700 AI con Snapdragon 8 Elite Gen 5

Lenovo aveva già anticipato un nuovo tablet Y700 capace di totalizzare 4.585.844 punti su AnTuTu, un risultato ottenuto, come sappiamo ora, proprio grazie allo Snapdragon 8 Elite Gen 5 appena confermato con il lancio ufficiale del tablet.

Il Lenovo Legion Y700 AI, che porta effettivamente la sigla AI nel nome, risulta più compatto rispetto al predecessore Gen 4; monta un display OLED da 8,4 pollici, pannello da 2.560 x 1.600 pixel con colori a 12 bit e supporto Dolby Vision, capace di raggiungere una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz e una luminosità di picco di 4.000 nit.

Trattandosi di un tablet gaming, coerentemente con il marchio Legion, il chip Snapdragon è posizionato al centro della scocca, così da tenere il calore lontano dalle dita durante l’uso; a questo si aggiunge un dissipatore termico da 15.000 mm² pensato proprio per mantenere le temperature sotto controllo.

Il chipset è abbinato a RAM LPDDR5T (10.667 Mbps) e storage UFS 4.1 Pro, con diverse configurazioni disponibili: 12 GB/256 GB, 16 GB/512 GB e 24 GB/1 TB, tutte con connettività 5G; buone notizie anche sul fronte dello storage, dato che è presente uno slot microSD compatibile con schede fino a 2 TB.

Il tablet pesa poco meno di 300 grammi ed è spesso appena 6,5 mm; monta una batteria a doppia cella da 7.470 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 68 W. Come altri membri della famiglia Legion Y, il Y700 AI dispone di due porte USB-C: una USB 3.2 Gen 2 con supporto DisplayPort sul lato lungo, l’altra USB 2.0.

Il tablet non ha un jack da 3,5 mm, ma grazie alla doppia porta USB è comunque possibile ricaricarlo mentre si usano cuffie cablate, e poiché una delle due porte supporta l’uscita video, il tablet può essere collegato anche a uno schermo più grande.

Previous Next Fullscreen

Il Lenovo Legion Y700 AI offre inoltre altre connettività avanzate, tra cui il già citato 5G (dual SIM), Wi-Fi 7 dual band e Bluetooth 5.4; niente jack per le cuffie, quindi, ma sono presenti altoparlanti stereo integrati.

Il tablet è disponibile nelle colorazioni Ice White, Cloud Purple e Cloud Tide Purple, e l’anello attorno alla fotocamera nasconde LED RGB, chiamato Legion Halo, che cambia colore in base a cosa sta facendo il tablet in quel momento.

I prezzi partono ufficialmente da 5.500 yuan (circa 639 euro al cambio) per il modello base, anche se è possibile ottenere uno sconto di 1.000 yuan sui modelli da 256 GB e 512 GB. Il Lenovo Legion Y700 AI è al momento disponibile solo in Cina, tramite lo store ufficiale dell’azienda, e con lo sconto applicato il modello base da 12 GB/256 GB scende effettivamente a 4.500 yuan (circa 575 euro).