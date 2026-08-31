Da anni il team di sviluppatori di Google lavora duramente ad un aspetto particolare di Android, quello dell’esperienza offerta, con l’obiettivo di garantire agli utenti un livello sempre più elevato di personalizzabilità e piacevolezza nell’uso di tutti i giorni.

Una delle principali difficoltà da affrontare per centrare tale obiettivo è rappresentata dalla varietà di device che offre il panorama Android, che negli ultimi anni ha visto crescere tanto anche la categoria degli smartphone pieghevoli.

E nei giorni scorsi il team di Google, attraverso un post su X, si è soffermato proprio sulle esigenze di questa particolare tipologia di device.

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L’importanza delle app adattive

A dire del colosso di Mountain View, gli utenti di dispositivi pieghevoli spendono circa 14 volte di più in acquisti in-app rispetto agli utenti di telefoni standard e si aspettano layout adattivi, capaci di sfruttare al meglio le potenzialità dei loro device.

Il team di Google ci tiene, pertanto, a mettere in evidenza quanto importante sia per gli sviluppatori di app riuscire ad offrire ai chi possiede dispositivi pieghevoli delle soluzioni appositamente pensate per sfruttarli al massimo.

🤑 Foldable users spend about 14x more on in-app purchases than standard phone users. And these users expect adaptive layouts. Check out our 3 tips to make your app shine on the brand-new Pixel 11 Pro Fold, built to run Gemini Nano 4, just announced at #MadeByGoogle! And learn… pic.twitter.com/rOIXrzJyOs — Android Developers (@AndroidDev) August 21, 2026

Sul sito degli sviluppatori Android è disponibile un’apposita sezione dedicata alle app adattive, nella quale viene spiegato quanto importante sia curare questo particolare aspetto per riuscire a soddisfare le esigenze di tutti gli utenti (inclusi quelli maggiormente disposti a spendere di più per le app pur di avere un’esperienza di qualità) e fidelizzarli.

Inoltre, ricorda Google, le app adattive ottengono un posizionamento migliore nel Google Play Store e vengono più spesso suggerite dal team della redazione.

Se desiderate saperne di più, non dovete fare altro che seguire questo link, che vi porterà sulla pagina dedicata alle app adattive.