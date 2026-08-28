Dalla Cina arriva un nuovo smartphone di fascia media targato HONOR: stiamo parlando di HONOR 600S 5G.

Si tratta di un dispositivo dedicato a coloro che sono alla ricerca di un telefono per guardare contenuti multimediali con un’esperienza piacevole, ciò grazie ad un ampio display e ad una batteria dalla capacità più che generosa.

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Le principali caratteristiche di HONOR 600S 5G

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4, il nuovo smartphone di HONOR può contare su un display TFT LCD da 6,87 pollici con risoluzione HD+ (1.592 x 720 pixel), refresh rate a 120 Hz e luminostà di picco a 1.020 nit.

Passando al comparto memorie, gli utenti potranno fare affidamento su 6 GB o 8 GB di RAM (che grazie alla tecnologia RAM Turbo di HONOR può aumentare di 16 GB virtuali) e su 128 GB di memoria di archiviazione.

Per quanto riguarda il comparto imaging, HONOR 600S 5G presenta una fotocamera frontale dedicata ai selfie e alle videochiamate e una fotocamera posteriore da 50 megapixel (f/1,8).

Tra le altre caratteristiche dello smartphone troviamo le connettività 5G e NFC, un sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali, altoparlanti stereo, una batteria da 8.100 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 W, una scocca resistente alla polvere e all’acqua (con certificazioni IP68, IP69 e IP69K), dimensioni pari a 168,3 x 78,54 x 8,3 mm e un peso di 216 grammi.

Dal punto di vista software, infine, HONOR 600S 5G arriva sul mercato con l’interfaccia MagicOS 10, basata su Android 16 e con varie funzionalità IA, con la possibilità di accedere rapidamente ad esse tramite un apposito tasto.

Il nuovo smartphone di HONOR è disponibile a Hong Kong in tre colorazioni (Desert Gold, Misty Purple e Velvet Black) ad un prezzo pari, al cambio, a circa 220 euro. Restiamo in attesa di informazioni dal produttore su un’eventuale commercializzazione anche in Europa.