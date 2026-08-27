HONOR presenta un nuovo smartphone Android di fascia medi0-bassa che mira a distinguersi per la presenza di un interessante schermo posteriore. Si chiama HONOR Play20A ed è stato mostrato sul sito ufficiale globale della casa cinese: andiamo a scoprirlo.

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HONOR Play20A è ufficiale con schermo posteriore e specifiche incomplete

HONOR Play20A è stato svelato ufficialmente tramite il sito del produttore, ma non sono ancora stati diffusi tutti i dettagli. Sappiamo che il nuovo smartphone propone uno schermo principale IPS da 6,9 pollici con refresh rate fino a 90 Hz e notch a goccia per la fotocamera anteriore, e un display secondario posteriore: quest’ultimo permette non solo di visualizzare rapidamente data, ora, livello della batteria, lettore multimediale e alcune notifiche (come le chiamate), ma anche di visualizzare un’anteprima per scattare selfie con la fotocamera posteriore. Il sensore di impronte è integrato nel pulsante di accensione e spegnimento.

Il dispositivo è mosso dal SoC MediaTek Helio G81, affiancato da 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD), ma non è stata dichiarata la RAM (i rumor parlano di 4 GB). Sappiamo anche che HONOR Play20A integra una fotocamera posteriore da 13 MP e una generosa batteria da 6000 mAh, ma per il resto il produttore non si è sbilanciato.

Le specifiche tecniche di HONOR Play20A: display principale IPS da 6,9 pollici con refresh rate fino a 90 Hz

display posteriore

SoC MediaTek Helio G81

128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)

fotocamera posteriore da 13 MP

sensore d’impronte laterale

batteria da 6000 mAh

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica

Le specifiche non colpiscono particolarmente, ma sembra che HONOR voglia puntare molto sul display posteriore, che effettivamente non è così facile da trovare su dispositivi di fascia media o bassa.

HONOR Play20A è stato mostrato nelle colorazioni Midnight Black, Light Blue e Starry Purple. Per il momento il produttore non ha diffuso dettagli riguardanti il prezzo e la disponibilità, ma siamo sicuri che avremo modo di tornare sulla questione nei prossimi giorni. Viste le specifiche e il design, possiamo comunque aspettarci cifre abbastanza contenute. A questo link potete dare un’occhiata al nuovo smartphone sul sito ufficiale.