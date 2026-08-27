HONOR presenta un nuovo smartphone Android di fascia medi0-bassa che mira a distinguersi per la presenza di un interessante schermo posteriore. Si chiama HONOR Play20A ed è stato mostrato sul sito ufficiale globale della casa cinese: andiamo a scoprirlo.
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HONOR Play20A è ufficiale con schermo posteriore e specifiche incomplete
HONOR Play20A è stato svelato ufficialmente tramite il sito del produttore, ma non sono ancora stati diffusi tutti i dettagli. Sappiamo che il nuovo smartphone propone uno schermo principale IPS da 6,9 pollici con refresh rate fino a 90 Hz e notch a goccia per la fotocamera anteriore, e un display secondario posteriore: quest’ultimo permette non solo di visualizzare rapidamente data, ora, livello della batteria, lettore multimediale e alcune notifiche (come le chiamate), ma anche di visualizzare un’anteprima per scattare selfie con la fotocamera posteriore. Il sensore di impronte è integrato nel pulsante di accensione e spegnimento.
Il dispositivo è mosso dal SoC MediaTek Helio G81, affiancato da 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB con microSD), ma non è stata dichiarata la RAM (i rumor parlano di 4 GB). Sappiamo anche che HONOR Play20A integra una fotocamera posteriore da 13 MP e una generosa batteria da 6000 mAh, ma per il resto il produttore non si è sbilanciato.
- display principale IPS da 6,9 pollici con refresh rate fino a 90 Hz
- display posteriore
- SoC MediaTek Helio G81
- 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB)
- fotocamera posteriore da 13 MP
- sensore d’impronte laterale
- batteria da 6000 mAh
- Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica
Le specifiche non colpiscono particolarmente, ma sembra che HONOR voglia puntare molto sul display posteriore, che effettivamente non è così facile da trovare su dispositivi di fascia media o bassa.
HONOR Play20A è stato mostrato nelle colorazioni Midnight Black, Light Blue e Starry Purple. Per il momento il produttore non ha diffuso dettagli riguardanti il prezzo e la disponibilità, ma siamo sicuri che avremo modo di tornare sulla questione nei prossimi giorni. Viste le specifiche e il design, possiamo comunque aspettarci cifre abbastanza contenute. A questo link potete dare un’occhiata al nuovo smartphone sul sito ufficiale.