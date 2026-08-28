Come abbiamo visto, Google Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold hanno introdotto una novità che ha a che fare con la Camera Bar posteriore, e più precisamente con il flash LED: stiamo parlando di HiLight, che punta ad aiutare gli utenti a ridurre le distrazioni causate dalle notifiche. A quanto pare però, c’è un rovescio della medaglia: il peggioramento del flash LED, in particolare nell’utilizzo come torcia.

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I Google Pixel 11 Pro hanno un flash LED più debole: con la torcia si nota eccome

Tra le novità di Google Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL e Pixel 11 Pro Fold (quest’ultimo non commercializzato in Italia) troviamo HiLight, un elemento pensato per aiutare gli utenti con le notifiche: consente di restare informati su ciò che avviene sullo smartphone senza dover guardare lo schermo.

In pratica, si tratta di una matrice di LED colorati posta intorno al flash della fotocamera che si illumina per segnalare all’utente alcune informazioni importanti, dandogli la possibilità di scegliere se prendere in mano lo smartphone o continuare a godersi il momento. Al momento la funzione risulta piuttosto limitata, e può principalmente avvisare con luci personalizzabili dell’arrivo di chiamate dai contatti preferiti ed emettere un discreto segnale luminoso per segnalare all’utente lo stato dell’interazione con l’assistente Gemini. Google ha comunque fatto sapere che in futuro verrà aggiunto il supporto ad ulteriori funzioni.

A quanto pare l’integrazione di HiLight potrebbe aver contribuito all’indebolimento della potenza del flash LED, non tanto per gli scatti fotografici ma per la funzione probabilmente più utilizzata: la torcia. Quest’ultima risulta più debole rispetto ai modelli delle precedenti generazioni: al di là dello spazio immediatamente nei pressi dello smartphone, l’illuminazione viene definita dai colleghi di 9to5Google “praticamente inutilizzabile“. Lo avevamo fatto notare anche nella nostra recensione di Pixel 11 Pro XL.

Dalla nostra recensione: Tra le novità hardware più curiose figura HiLight, una matrice di LED a colori posizionata sul retro che svolge anche la funzione di flash, mentre sparisce il sensore di temperatura visto sulla generazione precedente. Si illumina alla ricezione di chiamate dai contatti preferiti, con cinque colori personalizzabili, oppure durante l’interazione con Gemini: un’idea carina, che però nell’uso reale abbiamo sfruttato pochissimo, e che guadagnerebbe parecchio se in futuro arrivasse un supporto più ampio da parte delle app terze per notifiche e messaggistica. Il rovescio della medaglia è che la funzione flash ne esce ridimensionata, con una potenza inferiore e una tonalità tendente al giallo che, onestamente, ha davvero poco senso su un dispositivo fotografico.

In queste immagini possiamo avere un’idea della differenza rispetto alla precedente generazione, anche se la comparazione dal vivo rende di più. Confrontando Pixel 11 Pro XL con Pixel 10 Pro XL, si nota una differenza nell’intensità della luce, sebbene anche la generazione precedente non offra una luce tra le più brillanti. La torcia di Galaxy Z Fold7 risulta più potente, così come quella di iPhone 15 Pro (quasi abbagliante). Nell’ordine: Pixel 11 Pro XL, Pixel 10 Pro XL, Galaxy Z Fold7 e iPhone 15 Pro.

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La situazione peggiora ovviamente con la distanza: possiamo infatti notare come la luce del flash di Pixel 11 Pro si affievolisca più rapidamente delle altre. Ecco qualche altra immagine comparativa (l’ordine dei modelli è sempre lo stesso).

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Fortunatamente l’uso del flash per gli scatti fotografici sembra soffrire meno di questa “debolezza”: le foto al buio di Pixel 11 Pro XL e Pixel 10 Pro XL sono comparabili, con il primo che restituisce scatti con un’illuminazione meno dura e una temperatura di colore più calda.

Diversi utenti si stavano già lamentando con Google per la scelta di rimuovere il sensore di temperatura in favore di HiLight sui Pixel 11 Pro, e questo peggioramento della torcia non farà che alimentare i malumori.

Avete notato una luce più debole del flash del vostro Google Pixel 11 Pro o Pixel 11 Pro XL? Fateci sapere la vostra.