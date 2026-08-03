Google Messaggi, l’app predefinita per SMS, MMS e chat RCS sugli smartphone della serie Pixel e sugli smartphone Android di produttori che non implementano un’app proprietaria, sta mettendo a disposizione dei beta tester un paio di novità.

Entrambe le novità hanno effetto sul menù degli allegati e puntano a migliorare l’esperienza utente offrendo possibilità di personalizzazione e possibilità di espandere a schermo intero questo menù. Ci sono poi altre novità “nascoste”, ancora in fase di sviluppo. Scopriamo tutti i dettagli.

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Google Messaggi: in test due novità per il menù degli allegati

Dalla versione 20260731 beta dell’app Google Messaggi emergono un paio di novità in fase di test (e già disponibili per alcuni beta tester) che investiranno il menù degli allegati, quello a cui si accede tramite il tasto “+” presente a sinistra nella casella di immissione testuale all’interno di una conversazione (individuale o di gruppo che sia).

La griglia diventa personalizzabile

In primo luogo, la griglia del menù degli allegati diventa personalizzabile. Non arriva la possibilità di rimuovere o aggiungere le opzioni ma la personalizzazione si limita alla possibilità di riorganizzarle.

Gli utenti, effettuando una pressione prolungata su una delle icone, possono spostarla e collocarla in un altro punto della griglia. La seguente immagine, ad esempio, evidenzia le fasi dello spostamento dell’icona File che, dalla seconda fila, viene spostata in prima fila. Le altre icone scorrono di un posto verso destra.

La griglia potrebbe ricevere una vista a schermo intero

Con un’altra novità in fase di test, invece, il team di sviluppo punta a trasformare la griglia degli allegati in una schermata che può essere estesa a schermo intero. Come potrete notare dalla seguente galleria d’immagini (via Android Authority), nella parte alta del menù degli allegati è presente un nuovo pulsante a forma di freccia rivolta verso l’alto.

Selezionando questo pulsante, la griglia degli allegati si espande verso l’alto (facendo slittare verso l’alto anche la casella di immissione testuale e il pulsante per la registrazione vocale).

Questa aggiunta può risultare comoda nell’ottica di riorganizzare le opzioni ma anche nell’ottica di accedere al menù degli allegati da uno schermo di dimensioni ridotte (pensiamo a quello “basso” di Samsung Galaxy Z Fold8) o nell’ottica di lasciare in evidenza solo le opzioni più usate dagli utenti, nascondendo invece quelle meno usate (specie che gli utenti possono spostare le opzioni a loro piacimento).

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Attese anche altre due novità per Google Messaggi

Oltre alle novità appena discusse per il menù degli allegati, Google sta preparando altre novità che investiranno la schermata iniziale di Google Messaggi e modificheranno il meccanismo con cui si fissano le conversazioni in cima alla lista.

Conversazioni fissate: limite più basso e UI dedicata in arrivo

Nel mese di novembre, Google ha raddoppiato il numero di conversazioni che possono essere fissate in cima alla lista delle conversazioni, portandolo dalle 10 precedenti alle 20 conversazioni che possono attualmente essere fissate.

La situazione, tuttavia, potrebbe presto cambiare e il numero di conversazioni che possono essere fissate in alto potrebbe drasticamente essere ridotto: stando a quanto riportato dal portale Nerd’s Chalk, in futuro si potranno fissare al massimo 6 conversazioni.

In aggiunta, il colosso di Mountain View potrebbe presto cambiare il meccanismo con cui si fissano (o sganciano) le conversazioni. Rispetto a come avviene attualmente, dove tutta l’operazione si svolge direttamente dalla schermata iniziale dell’app, il team di sviluppo sembra aver messo a punto una sezione dedicata chiamata Seleziona conversazione da fissare.

Presto potrebbero arrivare nuove “Azioni di scorrimento”

La medesima versione di Google Messaggi nasconde poi altri indizi, legati a nuove Azioni di scorrimento che potrebbero essere aggiunte a quelle già esistenti, ovvero “Archivia”, “Cestino” e “Segna come letto o da leggere”.

Le azioni in arrivo sono “Fissa o sblocca” e “Blocca o sblocca”: la prima consentirà di fissare una conversazione o rimuoverla dalle conversazioni fissate con uno swipe; la seconda consentirà di bloccare (o sbloccare) una conversazione o un mittente senza dover aprire altri menù, sempre affidandosi a uno swipe.

Come scaricare o aggiornare l’app Google Messaggi

Qualora siate interessati a provare l’app di messaggistica Google Messaggi sul vostro smartphone Android, o nel ca so in cui dobbiate semplicemente verificare di avere installato l’ultima versione disponibile, dovrete rivolgervi al Google Play Store, cliccando sul badge sottostante e poi effettuando un tap su “Installa” (nel primo caso) o su “Aggiorna” (nel caso in cui sia per voi disponibile l’aggiornamento).

Nel caso in cui, invece, voleste provare in anteprima le funzionalità che verranno introdotte in futuro all’interno dell’app Google Messaggi, potrete rivolgervi al Programma Beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link). Nel caso in cui il Programma Beta fosse al completo in questo momento, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).