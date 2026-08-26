Dopo aver aperto il mese di agosto con l’introduzione di tre importanti novità che puntano a migliorare le chat di gruppo, WhatsApp ha deciso di chiudere il mese di agosto con altre tre novità, stavolta riguardante la sicurezza degli account.

Parallelamente, pare che il team della popolare app di messaggistica stia lavorando per espandere a più Paesi una funzionalità che attualmente è limitata a India, Brasile, Singapore e Messico. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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WhatsApp: ecco tre aggiornamenti per la sicurezza degli account

Il team di WhatsApp si è da poche ore affidato a un nuovo post sul blog ufficiale per annunciare tre importanti aggiornamenti riguardanti la sicurezza degli account e più in generale degli utenti, festeggiando inoltre il raggiungimento di un importante traguardo legato all’utilizzo delle passkey.

Su WhatsApp, le conversazioni appartengono solo a te e alle persone con cui stai parlando. È per questo che abbiamo creato la crittografia end-to-end per impostazione predefinita e continuiamo ad aggiungere nuovi modi per mantenere il tuo account sicuro e sotto il tuo controllo. Ecco alcuni di quelli a cui stiamo lavorando.

Passkey utilizzate da oltre un miliardo di persone

A ottobre 2023, WhatsApp ha annunciato il supporto all’autenticazione tramite passkey per consentire agli utenti di accedere nuovamente alla popolare app di messaggistica sfruttando il metodo di autenticazione configurato sul dispositivo (impronta digitale, Face ID, sblocco col volto “sicuro” o codice di blocco dello schermo), eliminando codici o PIN dedicati.

A poco meno di tre anni di distanza, il team di WhatsApp ha festeggiato il traguardo del miliardo di passkey configurate e, in questa occasione, ha annunciato la possibilità di aggiungere più di una passkey a un account nel caso in cui l’utente sfrutti dispositivi Android e iOS contemporaneamente.

Introduzione del “contesto” del chiamante nelle chiamate in arrivo

Il team di WhatsApp ha messo a punto una novità che cercherà di fornire un po’ di contesto quando gli utenti ricevono una chiamata da qualcuno che non è salvato tra i contatti.

Su Android verranno mostrate più informazioni relative a questo contatto come il Paese di provenienza del numero (e quindi dell’account) e gli eventuali gruppi in comune. Questa mossa può essere una grossa mano nella prevenzione delle truffe, dato che i truffatori fanno leva sull’urgenza; con la nuova schermata, gli utenti verranno quindi invitati a una più attenta riflessione prima di rispondere.

Viene resa più sicura la verifica in due passaggi

La terza e ultima novità riguarda la verifica in due passaggi, una misura di sicurezza necessaria per impedire ad altri di assumere il controllo del nostro account WhatsApp anche nel caso in cui entrino in possesso del codice monouso.

Fino ad oggi, la verifica in due passaggi veniva effettuata tramite un codice PIN a sei cifre. La novità, invece, è la trasformazione di questo codice PIN in una password completa che può essere più lunga, può contenere caratteri alfanumerici e può contenere caratteri speciali, alzando notevolmente l’asticella sul fronte della sicurezza.

Il team di WhatsApp lavora per portare i pagamenti in altri Paesi

Andando oltre rispetto alle novità annunciate ufficialmente dal team di WhatsApp, il portale specializzato WaBetaInfo ha recentemente individuato i lavori in corso per l’espansione del supporto ai pagamenti sulla popolare app di messaggistica a un numero maggiore di Paesi.

Agli attuali India (tramite UPI), Brasile (tramite PIX), Singapore (tramite Stripe e PayNow) e Messico (direttamente in chat), si aggiungeranno molti Paesi europei (inclusa l’Italia), e altri Paesi come Canada, Ghana e Stati Uniti.

Non è tutto: pare infatti che il team di sviluppo stia mettendo a punto una sezione dedicata ai pagamenti che punterà a semplificare l’intero processo e che, come potrete vedere dalla parte centrale della seguente immagine, sarà divisa in tre zone.

La prima servirà per inviare denaro a un contatto (basterà selezionare un contatto e inserire l’importo da inviare); quella centrale servirà per gestire le carte di pagamento (la terza parte dell’immagine mostra la schermata per aggiungerne una); la terza servirà per gestire le informazioni di spedizione/fatturazione (indirizzo e-mail, numero di telefono, indirizzo di consegna).

Attualmente questa sezione dedicata ai pagamenti tra le impostazioni della popolare app di messaggistica è in lavorazione su WhatsApp Beta per iOS ma immaginiamo che, prossimamente, i primi indizi emergeranno anche dalla versione per Android. Non sappiamo quando possa avvenire il rilascio definitivo di questa novità, non ancora annunciata dal team di WhatsApp.

Come scaricare/aggiornare WhatsApp o provarne in anteprima le novità

Per scaricare WhatsApp su un dispositivo Android o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile, sarà sufficiente raggiungere la pagina dell’app sul Google Play Store (tramite il badge sottostante) ed effettuare un tap su “Installa” o “Aggiorna”.

Invece, nel caso in cui siate desiderosi di provare le novità in anteprima che arriveranno sull’app in futuro, potrete rivolgervi al programma beta dell’app (la pagina dedicata al programma è raggiungibile tramite questo link) e scaricare WhatsApp Beta per Android. Nel caso in cui il programma beta fosse temporaneamente al completo, potrete comunque procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link).