Google sembra essere al lavoro su una nuova integrazione tra Gemini e il widget Riepilogo (At a Glance), una delle funzionalità più riconoscibili degli smartphone Pixel, con l’obbiettivo di portare direttamente nella schermata di blocco una sintesi delle informazioni più importanti della giornata. Le prime tracce della novità sono state individuate analizzando l’ultima versione dell’app Android System Intelligence, anche se al momento non è ancora possibile stabilire quando, e soprattutto se, Google deciderà effettivamente di renderla disponibile per gli utenti.

L’indiscrezione riguarda in particolare Gemini Daily Brief, una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale di Google per fornire aggiornamenti personalizzati e pertinenti durante la giornata. Attualmente il servizio è disponibile su Android, iOS e sul web, ma il suo utilizzo è limitato ai residenti negli Stati Uniti e richiede un abbonamento a Google AI.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Gemini Daily Brief potrebbe entrare nel widget Riepilogo dei Pixel

Il widget Riepilogo di Google è in grado di mostrare sulla schermata di blocco dei Pixel diverse informazioni utili, permettendo all’utente di avere rapidamente sotto controllo alcuni dati senza dover aprire applicazioni specifiche; proprio questa caratteristica potrebbe diventare il punto di partenza per una nuova integrazione con Gemini.

Analizzando l’ultima versione di Android System Intelligence, sono infatti emerse le prime evidenze di un nuovo interruttore dedicato a Gemini Daily Brief all’interno della sezione di personalizzazione del widget. L’opzione non è ancora attiva per gli utenti, ma la sua presenza nel codice suggerisce che Google stia quantomeno sperimentando la possibilità di aggiungere il riepilogo generato dall’intelligenza artificiale alle informazioni mostrate dal Pixel direttamente nella schermata di blocco.

La nuova voce dovrebbe essere inserita insieme alle altre opzioni disponibili nella sezione Personalizza del widget Riepilogo, in una posizione compresa tra gli interruttori dedicati alla qualità dell’aria e alle informazioni finanziarie. Si tratta, dunque, di un’integrazione che potrebbe essere gestita esattamente come le altre informazioni opzionali mostrate dal widget.

Al momento però, l’attivazione dell’interruttore non permette ancora di visualizzare effettivamente Gemini Daily Brief all’interno del widget, le prime analisi non sono infatti riuscite a far comparire il contenuto nella schermata di blocco, motivo per cui non è ancora possibile sapere quale sarà l’aspetto definitivo della funzione.

È proprio questo uno degli aspetti più interessanti della novità, Gemini Daily Brief può produrre riepiloghi piuttosto articolati e la schermata di blocco di uno smartphone non offre certamente lo spazio necessario per mostrare integralmente un contenuto di questo tipo.

Google potrebbe quindi scegliere di elaborare una versione più breve e compatta del Daily Brief, appositamente ottimizzata. In questo modo l’utente potrebbe ottenere una rapida panoramica delle informazioni considerate più importanti da Gemini senza dover aprire l’applicazione dedicata.

L’idea non sarebbe completamente nuova nel settore, Samsung ha già sviluppato una soluzione simile sui propri Galaxy con il Riepilogo di Samsung, accessibile direttamente dalla schermata di blocco e pensato proprio per fornire all’utente una sintesi delle informazioni della giornata.

Nel caso di Google tuttavia, l’integrazione con Gemini potrebbe rendere il sistema particolarmente interessante, considerando le capacità dell’intelligenza artificiale di generare contenuti personalizzati sulla base delle informazioni disponibili all’utente. Per chi utilizza regolarmente Daily Brief, poterlo usare senza nemmeno sbloccare lo smartphone potrebbe rappresentare un piccolo ma concreto miglioramento dell’esperienza d’uso.

È importante sottolineare che siamo ancora davanti a una scoperta preliminare e non a una funzione ufficialmente annunciata da Google. La presenza dell’interruttore rappresenta un indizio dell’attività dell’azienda, ma non costituisce una garanzia che la funzione verrà effettivamente distribuita.

Anche la disponibilità geografica rimane un punto interrogativo, al momento Gemini Daily Brief è limitato agli Stati Uniti e richiede un abbonamento a Google AI, non è quindi chiaro se queste restrizioni rimarranno valide anche nel caso in cui Google decidesse di integrare la funzione nel widget riepilogo dei Pixel, oppure se l’azienda approfitterà dell’integrazione per estenderne progressivamente la disponibilità.

Per ora, dunque, non resta che attendere ulteriori sviluppi. Se Google dovesse completare il progetto, i Pixel potrebbero presto offrire un modo ancora più immediato per consultare le informazioni generate da Gemini, trasformando la schermata di blocco in un punto di accesso rapido alle notizie e agli aggiornamenti personalizzati della giornata, senza la necessità di aprire manualmente l’app Gemini.