Il formato verticale è quello più diffuso per i contenuti social, poiché offre il vantaggio di riempire lo schermo dello smartphone, e adesso il team di WhatsApp sta valutando di introdurre uno strumento alimentato dall’intelligenza artificiale che promette di rendere ogni foto o immagine perfetta per essere condivisa come aggiornamento di stato.

Prima di entrare nel merito dell’aggiornamento in questione, vi ricordiamo che potete trovare tutte le ultime notizie sull’app di messaggistica più famosa al mondo (avete letto dello Scam Alert e delle tre grandi novità annunciate nei giorni scorsi?) nelle nostre pagine dedicate a WhatsApp per Android, a WhatsApp Beta per Android e a WhatsApp per iOS e Desktop.

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WhatsApp espanderà le foto con Meta AI

Una premessa è doverosa: nel momento in cui scriviamo, questa nuova funzione è ancora in fase di sviluppo, pertanto non vi basterà una prova al volo per trovarla e provarla. Detto ciò, entriamo nel merito: il team di WhatsApp sta lavorando ad una funzione di editing fotografico gestita da Meta AI: l’intellingenza artificiale di Meta sarà in grado di espandere le immagini per trasformarle in formato 9:16.

Già qualche mese addietro avevamo parlato del coinvolgimento di Meta AI nel potenziamento delle funzioni di editing finalizzate alla pubblicazione di aggiornamenti di stato, con tanti stili creativi (come 3D, Collage, Anime, etc.) ma anche la possibilità di aggiungere/rimuovere oggetti, di usare prompt descrittivi per trasformare l’immagine e di animare foto statiche. Ebbene, l’editor integrato di WhatsApp sta per accogliere un’ulteriore nuova funzione: Espandi. Avvistata nella versione beta 2.26.33.2 di WhatsApp per Android, tale funzione è pensata per una modifica ben precisa: espandere l’immagine di partenza in formato 9:16, così da renderla perfetta per la condivisione negli aggiornamenti di stato e la magia viene eseguita in pochi secondi da Meta AI. Il tutto avviene senza ritagli strani o distorsioni: l’AI analizza l’immagine e la espande in maniera generativa lungo i bordi. La bontà del risultato finale, naturalmente, potrà dipendere dalla complessità dell’immagine di partenza.

Al momento, WhatsApp sta sviluppando tale funzione sia per le chat che per gli aggiornamenti di stato, visto che l’editor è disponibile in entrambe le sezioni della piattaforma, ma sarà indubbiamente più rilevante per i secondi.

Badate bene che questo è soltanto un primo avvistamento, ma la funzione non è disponibile neppure per i beta tester che installino l’ultimo aggiornamento. Ad ogni modo, non dimenticatevi di verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante. Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte attraverso il programma beta, abbiamo realizzato una guida su come scaricare WhatsApp Beta su iOS e Android.

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