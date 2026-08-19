Samsung ha annunciato un’importante novità per chi possiede uno smartphone Galaxy e un’auto elettrica Volkswagen della gamma ID.: è infatti possibile utilizzare Samsung Wallet come chiave digitale per bloccare, sbloccare e avviare il veicolo, senza più bisogno di portare con sé la chiave fisica.

L’iniziativa nasce da una collaborazione tra le due aziende e amplia in modo significativo le funzioni dell’app di portafoglio digitale di Samsung, già utilizzata per carte di pagamento, documenti e carte d’imbarco.

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Quali modelli sono interessati dalla novità

La funzione riguarda diversi modelli della famiglia elettrica Volkswagen ID., tra cui ID.Polo, ID.Cross, ID.3neo, ID.4, ID.5, ID.7 e il celebre ID.Buzz, il van elettrico ispirato al mitico Bulli. Non tutte le vetture prodotte finora possono però beneficiarne: l’azienda tedesca ha infatti precisato che la compatibilità è riservata ai veicoli costruiti a partire dal 27 aprile 2026, equipaggiati con il software ID. nella versione 6.0.1 o successiva e dotati del pacchetto opzionale pensato appositamente per la preparazione alla chiave digitale. Le auto più datate restano escluse a causa di limiti legati all’hardware di bordo.

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Come funziona la chiave digitale

L’idea del sistema è evidentemente quella di rendere l’accesso all’auto il più naturale possibile, tanto da non richiedere nemmeno di tirare fuori il telefono dalla tasca. La tecnologia si appoggia su due standard di comunicazione wireless: da un lato l’Ultra-Wideband, che permette l’apertura a mani libere semplicemente avvicinandosi al veicolo, dall’altro l’NFC, che consente di sbloccare e avviare l’auto accostando lo smartphone alla portiera, in modo simile a quanto già avviene con i pagamenti contactless. Entrambe le tecnologie, va specificato, sono disponibili solo su una selezione di modelli Galaxy compatibili.

Oltre all’apertura delle portiere, la funzione Remote Key Entry consente di aprire il bagagliaio a distanza, un dettaglio utile ad esempio quando si hanno le mani occupate dalla spesa o dai bagagli.

Condivisione dell’accesso tra più persone

Uno degli aspetti più interessanti della novità riguarda la possibilità di condividere la chiave digitale con altre persone direttamente dall’app. Chi possiede l’auto può quindi concedere l’accesso al veicolo a familiari o amici di fiducia, stabilendo permessi personalizzati e potendo revocarli in qualsiasi momento con pochi passaggi. Una soluzione pensata per chi condivide l’auto tra più conducenti abituali oppure ha bisogno di autorizzare un accesso solo temporaneo, ad esempio per un prestito occasionale del veicolo.

I sistemi di sicurezza adottati

Trattandosi di una funzione che sostituisce di fatto la chiave fisica, la sicurezza non può che essere uno dei temi centrali del progetto. Samsung ha spiegato che le chiavi digitali vengono conservate esclusivamente sul dispositivo dell’utente e protette da Samsung Knox, la piattaforma di sicurezza sviluppata internamente dall’azienda. Il sistema rispetta inoltre i parametri della certificazione EAL6+, uno dei livelli più alti previsti per la protezione da tentativi di accesso non autorizzato, comprese le minacce più sofisticate come gli attacchi side-channel.

Anche la tecnologia UWB, che segue gli standard fissati dal Car Connectivity Consortium, è stata pensata per ridurre al minimo il rischio di aperture accidentali o indesiderate del veicolo. A completare il quadro della sicurezza, in caso di smarrimento o furto dello smartphone è possibile gestire o eliminare da remoto la chiave digitale tramite il servizio Samsung Find, mentre ogni operazione di sblocco richiede comunque un’autenticazione tramite impronta digitale, riconoscimento del volto o PIN.

Le dichiarazioni delle due aziende

A commentare l’accordo è stato Woncheol Chai, a capo del team Digital Wallet della divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics, secondo cui l’obiettivo di Samsung Wallet è permettere agli utenti di gestire in un’unica piattaforma sicura tutti gli strumenti digitali che usano ogni giorno, e l’estensione della chiave digitale ai veicoli Volkswagen va proprio in questa direzione, ampliando il numero di persone che possono contare su esperienze di mobilità più semplici e connesse.

Sul fronte Volkswagen è invece intervenuto Axel Heinrich, Senior Vice President per l’architettura dei sistemi e l’innovazione di Volkswagen Passenger Cars, che ha definito la chiave digitale un passo avanti verso un’esperienza di guida più fluida per i clienti dell’azienda. Heinrich ha sottolineato come la collaborazione con Samsung sia nata da una visione condivisa basata su innovazione, sicurezza e facilità d’uso, aggiungendo che le due aziende guardano con interesse a possibili sviluppi futuri di questa partnership.

Da quando sarà disponibile

La nuova funzionalità è già attiva in Europa per tutti i veicoli compatibili dotati del software ID. 6.0.1. L’Italia rientra tra i mercati coperti dal lancio, insieme a gran parte dei paesi dell’Unione Europea e ad altri stati come Regno Unito, Norvegia, Svizzera e diversi paesi dei Balcani.