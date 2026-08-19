Chi utilizza dispositivi Android per giocare a titoli pensati originariamente per PC va spesso incontro al problema del surriscaldamento. Le app che permettono di eseguire giochi PC su smartphone e tablet richiedono infatti una notevole potenza di calcolo, e questo spesso si traduce in dispositivi che diventano bollenti dopo pochi minuti di utilizzo.

Ebbene, GameNative (qui su PlayStore), una delle soluzioni più apprezzate per installare e avviare giochi PC direttamente da Android, ha appena introdotto una funzione pensata proprio per affrontare questa criticità.

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Una nuova versione con controlli avanzati sulle prestazioni

Il team di sviluppo ha di fatto rilasciato la versione 1.2.0 dell’app, disponibile al momento come pre-release su GitHub. La novità principale riguarda l’introduzione di controlli dettagliati sulla frequenza di clock del processore e della scheda grafica, una funzionalità che è stata implementata pensando in particolare ai dispositivi della gamma Samsung Galaxy, ma che risulta ben compatibile anche con quelli prodotti da AYN e Retroid.

Per chi non vuole addentrarsi in configurazioni troppo tecniche, inoltre, GameNative mette a disposizione quattro profili di alimentazione già pronti all’uso. Si va dalla modalità dedicata al risparmio energetico, che sui dispositivi testati limita la frequenza massima a poco meno di 1000 MHz, fino a opzioni pensate per chi cerca il massimo delle prestazioni. Tra queste rientrano anche i profili bilanciati e quello identificato con la sigla WALT.

È interessante notare che, a differenza della modalità di risparmio energetico, gli altri tre profili spingono comunque il processore fino alla sua frequenza massima disponibile. Ciò che cambia tra loro è la soglia minima di clock impostata, un dettaglio che incide direttamente sul consumo energetico durante i momenti di minor carico.

In alternativa, chi desidera un controllo ancora più specifico può abbandonare i profili predefiniti e intervenire manualmente sui parametri. L’app consente infatti di stabilire con precisione sia il valore minimo sia quello massimo della frequenza della CPU. Allo stesso modo, è possibile definire la frequenza massima della GPU e regolare i limiti di potenza minimi e massimi dedicati al comparto grafico. Il livello di dettaglio trasforma GameNative in uno strumento capace di adattarsi non solo al tipo di gioco che si sta eseguendo, ma anche alle condizioni specifiche in cui si sta giocando, che si tratti di una sessione prolungata in cui conta soprattutto la durata della batteria, oppure di una partita intensa in cui la priorità è la fluidità.

Il principale vantaggio per chi gioca da mobile

L’introduzione di questi controlli è certamente un passo importante per l’app, perché permette finalmente di trovare un equilibrio su misura tra potenza di calcolo e autonomia della batteria. Il beneficio più tangibile riguarda proprio la gestione del calore: potendo impostare un tetto massimo alla velocità di CPU e GPU, diventa possibile evitare che il dispositivo raggiunga temperature eccessive durante le sessioni di gioco più impegnative.

La novità va inoltre ad affiancarsi ad altri strumenti già presenti nell’app, come la regolazione automatica delle prestazioni, un sistema di controllo delle ventole che mantiene una temperatura target costante nei dispositivi che ne sono dotati, e una funzione che riduce automaticamente il numero di fotogrammi al secondo per garantire un’esperienza più stabile, anche se leggermente meno fluida.

Tutte le altre novità della versione 1.2.0

L’aggiornamento include altre modifiche come un caricamento più rapido dei contenuti quando questi vengono letti da memorie esterne, un aspetto che può fare la differenza per chi possiede ampie librerie di giochi salvate su schede microSD o dispositivi di archiviazione collegati.

È inoltre stato aggiunto un browser dedicato alle configurazioni condivise dalla community, pensato per permettere agli utenti di scoprire e applicare facilmente le impostazioni ottimizzate da altri giocatori per specifici titoli o dispositivi. Completano il pacchetto una nuova scheda dedicata ai preferiti, utile per organizzare rapidamente i giochi utilizzati più di frequente, e miglioramenti alla funzionalità di generazione dei fotogrammi, una tecnologia che contribuisce a rendere più fluida l’esperienza di gioco anche su hardware con risorse limitate.