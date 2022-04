Di recente Samsung si è trovata ad affrontare non poche critiche da parte di chi ha acquistato uno degli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 e ciò a causa delle limitazioni apportate di proposito dal colosso coreano alle prestazioni dei suoi device nei giochi attraverso il Game Optimizing Service (o GOS).

A dire di Samsung, tale soluzione è stata studiata anche e soprattutto per prevenire i surriscaldamenti dello smartphone e il conseguente elevato consumo della batteria ma, date le lamentele degli utenti, ha deciso di rimuovere il GOS attraverso un aggiornamento software.

Samsung potrebbe non essere la principale responsabile dei surriscaldamenti

Stando a quanto viene riportato da Business Korea, dietro la decisione di introdurre le suddette limitazioni da parte di Samsung vi sarebbero anche altre motivazioni che non dipendono dal colosso della telefonia ma dal design dei processori con l’architettura di ARM.

Allo stato attuale i processori mobile Qualcomm Snapdragon e Samsung Exynos sono utilizzati nella maggior parte dei telefoni Android di punta e questi dispositivi sono problematici in termini di riscaldamento, prestazioni e consumo energetico: ebbene, tali CPU sono state disegnate da ARM e potrebbe essere quest’ultima la principale responsabile dei difetti riscontrati dagli utenti.

C’è da considerare che i problemi di surriscaldamento sono il risultato di vari fattori combinati, come i processi di produzione, il design del processore, i componenti periferici usati e le prestazioni di ciascuno smartphone.

Del resto, anche gli iPhone sono animati da processori con architettura ARM ma fino a questo momento non sono stati soggetti a problemi di surriscaldamento.

Ciò potrebbe dipendere dalla collaborazione tra Apple e ARM per ottimizzare tali CPU per iOS e, nel caso in cui fosse questa la soluzione per evitare i problemi di surriscaldamento, c’è da auspicare che anche per i device Android si riesca ad ottenere una maggiore ottimizzazione per ciascun modello.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+