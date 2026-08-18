POCO si prepara a lanciare un nuovo smartphone di fascia medio-bassa, che sul mercato dovrebbe arrivare con il nome di POCO M8x 5G.

Nelle scorse ore in Rete sono emerse quelle che dovrebbero essere le sue principali caratteristiche, tra le quali a spiccare è senza dubbio un enorme display LCD da 6,9 pollici.

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Cosa ci possiamo aspettare da POCO M8x 5G

Stando a quanto è stato riportato dal popolare leaker Yogesh Brar, il nuovo smartphone di POCO dovrebbe vantare un display LCD da 6,9 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate a 120 Hz e dovrebbe essere animato da un processore MediaTek Dimensity 6300.

Per quanto riguarda la memoria, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento su 4 GB di RAM e su 128 GB di memoria di archiviazione, con la possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD.

Ed ancora, sempre secondo il leaker, POCO M8x 5G dovrebbe poter contare su una batteria da 6.000 mAh con il supporto alla ricarica rapida a 33 W e sull’interfaccia HyperOS 3.

La seguente immagine, invece, ci fornisce qualche dettaglio sulla fotocamera posteriore, che potrà contare su due sensori e un flash LED, posizionati in un modulo metallico con dettagli dorati, mostrandoci anche il telefono in una colorazione verde:

Infine, sempre secondo Yogesh Brar, lo smartphone di POCO dovrebbe essere lanciato in India ad un prezzo inferiore a 20.000 rupie, pari al cambio a circa 180 euro.

Precedenti indiscrezioni suggerivano che POCO M8x 5G potesse essere una versione ribrandizzata di REDMI 17 5G ma le specifiche trapelate in queste ore non corrispondono a quel telefono.

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da POCO, anche per scoprire se POCO M8x 5G arriverà pure in Europa.