POCO, marchio controllato da Xiaomi, ha presentato in India il nuovo smartphone M8 Power, un dispositivo pensato per chi non vuole più preoccuparsi della ricarica quotidiana. Il punto di forza è infatti una batteria da 8.000 mAh che, secondo l’azienda, può garantire fino a tre giorni di autonomia con un utilizzo normale.

Chi pensa che una cella così capiente debba per forza trasformare il telefono in un mattone dovrà peraltro ricredersi. POCO è infatti riuscita a contenere lo spessore a poco più di 8,4 mm, per un peso complessivo di circa 220 grammi, valori tutto sommato nella norma per la fascia di prezzo. La scocca posteriore è in plastica e si distingue per una barra fotocamera orizzontale che attraversa l’intera larghezza del dispositivo, ospitando due moduli circolari dedicati al sensore principale e al flash, oltre al logo del brand.

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Display, prestazioni e fotocamere

Sul fronte, il POCO M8 Power monta un pannello AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La luminosità massima dichiarata tocca i 1.800 nit, mentre la dimmerazione PWM a 960 Hz dovrebbe ridurre l’affaticamento visivo durante l’uso serale o in ambienti poco illuminati. POCO assicura inoltre che lo schermo copra l’intero spettro cromatico DCI-P3. A proteggerlo ci pensa il vetro Gorilla Glass 7i, mentre la certificazione IP65 garantisce resistenza alla polvere e agli spruzzi d’acqua leggeri.

Nel telefono troviamo anche un processore Snapdragon 4 Gen 4, abbinato a memoria RAM di tipo LPDDR4X e storage UFS 2.2. Per la ricarica, il dispositivo supporta la ricarica rapida cablata da 45W ed è anche in grado di funzionare come power bank, ricaricando altri dispositivi a 22,5W tramite la funzione di ricarica inversa.

Per quanto riguarda la fotografia, il POCO M8 Power integra un sensore principale da 50 MP sul retro e una fotocamera anteriore da 8 MP per i selfie, entrambi limitati alla registrazione video in risoluzione 1080p. Sul piano software, il telefono arriva sul mercato con HyperOS 3 basata su Android 16, e POCO ha confermato l’impegno a fornire quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di patch di sicurezza. Non mancano poi un blaster a infrarossi e alcuni strumenti basati sull’intelligenza artificiale, come la funzione Circle to Search.

Prezzo e disponibilità

Il POCO M8 Power sarà proposto in India a partire da 24.999 rupie (circa 227 euro al cambio attuale) per la variante con 6GB di RAM e 128GB di storage, mentre la versione con 8GB di RAM e 128GB di memoria costerà 27.999 rupie (circa 255 euro).

Le vendite del dispositivo prenderanno il via il 7 agosto 2026, in esclusiva sulla piattaforma Flipkart.