Sebbene Samsung in queste settimane sia impegnata nell’ottimizzazione di One UI 9, il suo team di sviluppatori ha già avviato i lavori relativi alla successiva release dell’interfaccia: stiamo parlando di One UI 9.5.

Nelle scorse ore il popolare leaker Fahad Ali Javed ha condiviso su X alcuni interessanti dettagli su due delle novità che One UI 9.5 dovrebbe portare con sé, almeno sulla base di quanto emerge da una build interna (la versione CZH9).

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Scoperte due novità di One UI 9.5

La prima nuova funzionalità che Samsung starebbe testando è chiamata Satellite Connectivity Hub e, stando a quanto si apprende, potrebbe essere una sorta di integrazione diretta del framework nativo di Google Satellite SOS, completa di modalità demo e guida di allineamento, soluzione che il colosso di Mountain View ha introdotto per la prima volta sulla serie Google Pixel 9.

La sconda novità che il team di sviluppatori di Samsung sta testando riguarda la Modalità USB ed è una funzione di Debugging only, ossia una soluzione completamente nuova proprio nelle impostazioni USB, studiata per garantire agli utenti un accesso più pulito ad ADB e ad altri strumenti di sviluppo.

Dato che queste funzionalità sono state individuate in una build interna, non vi è alcuna garanzia che il colosso coreano le includerà nelle versioni beta o stabili di One UI 9.5 anche se ci sono buone possibilità che vengano effettivamente implementate pure nelle versioni successive ai test interni.

Ricordiamo che One UI 9.5 dovrebbe fare il suo esordio ufficiale all’inizio del prossimo anno a bordo della serie Samsung Galaxy S27, per poi sbarcare nelle settimane successive anche sugli altri device del produttore coreano.