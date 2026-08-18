Google continua a lavorare per rendere la sua tastiera Gboard sempre più intelligente e comoda da usare. Dall’analisi del codice della versione beta 18.0.3.954559732-beta-arm64-v8a dell’app per Android, sono ora emerse due novità interessanti che potrebbero presto arrivare sui dispositivi degli utenti. La prima è una nuova funzione per inserire velocemente diversi tipi di contenuto, la seconda è un pulsante per liberarsi facilmente dei suggerimenti indesiderati.

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Una nuova icona per facilitare l’accesso

La prima novità individuata dagli sviluppatori che hanno esaminato il codice riguarda l’aggiunta di uno strumento chiamato Quick insert. Sulla barra superiore della tastiera, già piuttosto affollata di icone e funzioni, potrebbe infatti comparire anche un simbolo a forma di rombo con un segno più al suo interno, toccato il quale si aprirebbe un pannello con diverse categorie di contenuti pronti per essere inseriti nel messaggio che si sta scrivendo.

Le fonti individuate finora sarebbero sei:

strumenti di dettatura vocale

emoji e adesivi

cronologia degli appunti copiati di recente

immagini salvate sul dispositivo

contatti della rubrica

uno strumento dedicato alla scrittura, pensato per recuperare testi corretti o modificati di frequente.

Per alcune di queste categorie, come le immagini, il sistema mostrerebbe automaticamente gli elementi più recenti, offrendo comunque la possibilità di effettuare una ricerca più approfondita tra i contenuti salvati in passato. La sezione dedicata ai contatti, in particolare, sembra già piuttosto curata: selezionando un nominativo, si potrebbero scegliere singoli dettagli da incollare nel testo, come il numero di telefono o l’indirizzo email, oppure inserire tutte le informazioni disponibili con un solo tocco grazie a una specifica opzione.

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In arrivo un pulsante per eliminare suggerimenti indesiderati

La seconda funzione scovata nel codice della beta risolve invece un piccolo problema che riguarda i suggerimenti che compaiono nella barra superiore della tastiera, ad esempio quando si copia un testo negli appunti. Fino ad oggi, l’unico modo per far sparire questi suggerimenti quando non servono era iniziare a digitare qualcos’altro nel campo di testo, un’operazione tutt’altro che immediata.

Con la nuova funzione individuata, una volta attivata, accanto ai suggerimenti relativi agli appunti comparirebbe una piccola crocetta, la stessa che si troverebbe anche vicino ai pulsanti di annullamento e ripristino presenti nella barra superiore. Basterebbe dunque un tocco per liberarsi del suggerimento non desiderato, senza dover per forza continuare a scrivere.

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Ricordiamo che entrambe le novità sono state individuate analizzando il codice di una versione beta dell’applicazione, non ancora rilasciata al pubblico generale. Non è pertanto garantito che le funzionalità individuate vedano effettivamente la luce in una versione pubblica dell’app, né che mantengano l’aspetto e il funzionamento osservati in questa fase di sviluppo.