Fairphone allarga i propri orizzonti commerciali e porta per la prima volta un suo smartphone direttamente sul mercato statunitense, senza passare da terze parti. Il modello in vendita è il Fairphone Gen 6+, una versione aggiornata a metà ciclo del Gen 6 lanciato lo scorso anno, disponibile peraltro da oggi anche in Europa e nel Regno Unito.

La novità sul fronte commerciale è piuttosto ghiotta. Fino ad ora, infatti, chi negli Stati Uniti voleva acquistare un Fairphone doveva rivolgersi a Murena, azienda specializzata in software che distribuiva i dispositivi con /e/OS, un sistema operativo basato su Android ma privo dei servizi Google. Con il Gen 6 Plus, invece, il telefono si può acquistare direttamente dal sito ufficiale di Fairphone oppure su Amazon USA, dotato del sistema operativo Android standard, completo di servizi Google.

Tra le novità software spicca anche una app galleria sviluppata internamente dall’azienda, la prima del genere per il marchio. Fairphone conferma inoltre la compatibilità con le reti AT&T e T-Mobile.

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La riparabilità resta uno dei principali tratti distintivi

Come da tradizione per il marchio olandese, è la riparabilità a essere uno dei punti di forza principali dei modelli del brand. Il Gen 6 Plus non fa certo eccezione, mantenendo lo stesso approccio modulare del modello precedente, consentendo di sostituire fino a dodici componenti utilizzando semplicemente un cacciavite. Tra le parti sostituibili figurano batteria, porta USB-C, schermo e fotocamere. I prezzi dei singoli ricambi variano da circa 8 dollari per il vassoio della SIM fino a circa 90 dollari per il display.

A questo si affianca un altro elemento chiave della filosofia Fairphone, gli aggiornamenti software di lungo periodo. Il nuovo modello promette supporto fino al 2033, con almeno sei principali upgrade del sistema Android garantiti.

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Le altre specifiche tecniche

Il Gen 6 Plus introduce alcuni aggiornamenti rispetto al modello base. Il processore passa a uno Snapdragon 7s Gen 4, contro lo Snapdragon 7s Gen 3 montato sul Gen 6, e la RAM sale a 12GB rispetto agli 8GB precedenti.

Per il resto, il dispositivo ricalca da vicino il suo predecessore. Il display è un pannello OLED LTPO da 6,31 pollici, la memoria interna è di 256GB e la batteria ha una capacità di 4.415 mAh, con ricarica cablata da 30W. È presente anche il supporto eSIM. Sul comparto fotografico troviamo un sensore principale da 50 megapixel (modello LYTIA-700C, formato 1/1.56 pollici), un’ultra grandangolare da 13 megapixel e una fotocamera frontale da 32 megapixel per i selfie.

Completano la scheda tecnica uno slot per microSD, un lettore di impronte digitali posizionato lateralmente, un vetro protettivo Gorilla Glass 7i sul display frontale e una certificazione IP55, che garantisce resistenza a polvere e schizzi d’acqua, ma non un’immersione completa.

Prezzo e disponibilità

Il Fairphone Gen 6 Plus è già acquistabile in Europa, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. In Italia il prezzo è di 649 euro.