Un nuovo smartphone della casa olandese sta per debuttare sul mercato. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, infatti, il Fairphone 6+ verrebbe presentato ufficialmente il 18 agosto, andando ad affiancare il modello standard lanciato lo scorso anno. L’indicazione arriva da un listino individuato in Danimarca, dove il dispositivo comparirebbe a un prezzo di circa 685 euro, cifra che potrebbe comunque oscillare leggermente da Paese a Paese in base alle diverse aliquote IVA applicate nei vari mercati europei.

Un’indiscrezione proveniente dalla Francia offre però un quadro leggermente più favorevole per i consumatori dell’Eurozona, suggerendo un prezzo di listino di 649 euro. In ogni caso, si tratterebbe di un aumento significativo rispetto al passato, pari a 50 euro in più rispetto al prezzo di debutto del Fairphone 6, e addirittura 100 euro in più rispetto a quanto costa oggi lo stesso modello sul mercato.

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Quali sono le caratteristiche tecniche del Fairphone 6+

Stando alle informazioni trapelate finora, il nuovo dispositivo sarebbe dotato di un display OLED da 6,31 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, un pannello quindi pensato per garantire scorrimento fluido e buona resa visiva. A muovere le prestazioni dello smartphone sarebbe il processore Snapdragon 7s Gen 4 di Qualcomm, affiancato da 12GB di memoria RAM LPDDR5, un taglio piuttosto generoso per la fascia di prezzo in cui si colloca l’azienda.

Sul fronte dello storage, il telefono offrirebbe 256GB di spazio in formato UFS 3.1, con la possibilità di espansione tramite scheda esterna, una caratteristica sempre più rara tra gli smartphone moderni ma coerente con la filosofia Fairphone orientata alla longevità e alla personalizzazione del dispositivo.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, si parla di un sensore principale da 50 megapixel dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), affiancato da un obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel. Sul fronte anteriore, la fotocamera per i selfie dovrebbe fermarsi a 32 megapixel. Ad alimentare il tutto sarebbe una batteria da 4.415 mAh, con supporto alla ricarica rapida cablata da 30W.

Una nuova colorazione per il modello Plus

Tra le novità estetiche spiccherebbe l’introduzione di una colorazione inedita, denominata Cobalt Blue, già anticipata da alcune immagini trapelate nei giorni scorsi. È uno degli elementi distintivi che permetterebbero di riconoscere a colpo d’occhio la variante Plus rispetto al modello base.

Guardando alle differenze concrete rispetto al Fairphone 6 originale, lanciato nel giugno dello scorso anno, il quadro che emerge è dunque quello di un aggiornamento piuttosto contenuto: il nuovo modello vanterebbe il 50% di RAM in più, un processore più recente e, appunto, questa nuova finitura cromatica. Al momento non risultano altre differenze sostanziali tra i due dispositivi, segno che l’azienda avrebbe scelto di puntare su un affinamento mirato piuttosto che su un rinnovamento radicale della gamma.