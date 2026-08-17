43% di sconto su una Smart TV Google TV da 32 pollici a 102€: è un’offerta che parla da sola. Xiaomi TV A 32 (2025) tocca un prezzo che raramente si vede in questa categoria, con finitura metallica, audio certificato Dolby e DTS, e il sistema operativo Google TV. A meno di 110€, il confronto con la concorrenza diventa quasi impietoso. Ecco tutti i dettagli.

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Xiaomi TV A 32: design metallico, Google TV e audio da cinema in 32 pollici

Compatto non vuol dire compromesso. Xiaomi TV A 32 (2025) dimostralo subito con la sua scocca in metallo con finitura unibody e cornice ultra sottile, che lo rende esteticamente più vicino a un TV di fascia media che a un entry-level. Perfetto per cucine e camere da letto, non sfigura nemmeno in salotti più contenuti.

Il pannello da 32 pollici (81,3 cm) offre una risoluzione HD 1366×768 pixel con design bezel-less, pensato per massimizzare l’immersione visiva anche in spazi ridotti. Non è un 4K, ma a questa dimensione e distanza di visione la resa è più che adeguata, con colori vivaci e luminosità soddisfacente per l’uso quotidiano.

Dove Xiaomi TV A 32 sorprende davvero è sul fronte audio. Difficile trovare in questa fascia un sistema sonoro con:

Doppi speaker stereo da 10W

Certificazione Dolby Audio

Supporto DTS-X

Elaborazione spaziale DTS Virtual:X, che ricrea un effetto tridimensionale convincente senza barre sonore aggiuntive

Il risultato è un audio che riempie la stanza con alti e bassi definiti, raro per un TV da 32 pollici sotto i 200€.

Sul lato software, Google TV è il vero punto di forza smart: integra Netflix, Prime Video, YouTube e decine di altre app in un’unica interfaccia con suggerimenti personalizzati e profili individuali. Il telecomando include un tasto dedicato all’Assistente Google, per cercare contenuti, controllare dispositivi smart home o gestire la riproduzione con la voce.

La connettività è completa: Wi-Fi, Ethernet LAN e supporto ai principali standard del digitale terrestre e satellitare (DVB-T2, DVB-S2, DVB-C). Nessuna rinuncia in termini di flessibilità di ricezione.

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Quota record: 102€ su AliExpress, sconto del 43%

Il prezzo di listino ufficiale di Xiaomi TV A 32 è 229,90€. Su Unieuro era stato proposto a 159€ in promozione, su Amazon aveva toccato il minimo storico. Adesso su AliExpress arriva a 102€, partendo da un prezzo precedente di 179€: si tratta di uno sconto del 43%, con un risparmio secco di 77€.

Sotto i 110€ per una Google TV con audio Dolby e DTS, finitura metallica e assistente vocale integrato è oggettivamente un best buy, difficile da ignorare per chi cerca un secondo TV o un primo schermo smart senza spendere cifre importanti. La disponibilità su AliExpress può variare rapidamente a queste condizioni di prezzo, meglio non aspettare troppo.

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