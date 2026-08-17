Mentre la maggior parte degli utenti di Galaxy deve ancora mettere le mani sulla versione stabile di One UI 9.0, Samsung sta già lavorando alla release successiva. Alcuni leak recenti, emersi da build interne testate sui Galaxy S26, rivelano infatti che l’azienda coreana ha in cantiere novità più corpose di quanto si pensasse inizialmente.

Oltre agli aggiornamenti estetici e alle funzioni di blocco delle app già note, le nuove immagini trapelate mostrano un’integrazione più stretta con i Galaxy Book, una barra di ricerca più accessibile, una nuova opzione fotografica da 24 megapixel e un restyling atteso da tempo per alcune sezioni dell’interfaccia.

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Il mirroring arriva anche su Galaxy Book

Cominciamo con maggiore ordine e con la scoperta più interessante, che riguarda una funzione di mirroring delle app. Il leaker Fahad Ali Javed ha condiviso su X alcuni screenshot provenienti da una build interna di One UI 9.5, identificata con il nome in codice CZH9, che mostrano la possibilità di accedere in modalità wireless alle app e alle notifiche dello smartphone direttamente dal computer portatile. Per funzionare, il sistema richiederebbe Bluetooth e Wi-Fi attivi su entrambi i dispositivi, oltre all’utilizzo dello stesso account Samsung su entrambi.

One UI 9.5 leaks for the Galaxy S26 Series Running CZH9 Internal Build🔥 ​New bottom Finder / Search bar layout ported from Fold8 Series! ​Built-in native App Mirroring for laptops spotted in OneUI 9.5 with Samsung Account! More to come as we dig deeper :) ​#OneUI9… pic.twitter.com/nCIqcQ6OCu — Fahad Ali Javed (@fahadalijaved) August 15, 2026

Il concetto ricorda molto da vicino quanto Apple offre da tempo con iPhone Mirroring, funzione introdotta con macOS Sequoia che permette di interagire con le app e le notifiche dell’iPhone direttamente dal Mac, anche mentre il telefono resta bloccato. Nell’implementazione di Apple, l’utente può persino controllare lo smartphone usando il mouse, il trackpad e la tastiera del computer.

Non è ancora chiaro quanto la versione Samsung si avvicinerà a questo livello di integrazione, ma la direzione sembra proprio quella, con una mossa che si inserisce in un percorso più ampio che Samsung sta seguendo da tempo, quello di affrancarsi progressivamente dalla dipendenza da strumenti Microsoft, come dimostrano lo scorporo della sincronizzazione con OneDrive e la possibilità, introdotta di recente, di disinstallare SwiftKey.

Vista la somiglianza funzionale tra questa nuova modalità di mirroring e l’attuale Phone Link, non è escluso che quest’ultima venga progressivamente accantonata all’interno dell’ecosistema Galaxy.

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Una ricerca più comoda, a portata di pollice

Accanto all’integrazione con i computer, gli screenshot trapelati suggeriscono che Samsung potrebbe portare su tutta la gamma Galaxy il layout del Finder ancorato nella parte bassa dello schermo, già visto sui pieghevoli più recenti dell’azienda. Una nuova opzione nella schermata Home permetterebbe di posizionare una barra di ricerca dedicata accanto al dock delle app preferite, rendendo la ricerca globale raggiungibile comodamente con una sola mano, senza dover allungare il pollice verso l’alto dello schermo.

Fotocamera più fluida e nuova opzione da 24 megapixel

Anche l’app Fotocamera non sembra limitarsi a un mero restyling grafico, visto e considerato che nella build di One UI 9.5 testata sul Galaxy S26 base sarebbe stata aggiunta un’opzione nativa da 24 megapixel, accessibile direttamente dai controlli della fotocamera senza dover passare da menu secondari.

Un video condiviso sempre da Fahad mostra inoltre che Samsung starebbe sperimentando nuove animazioni con un effetto elastico per l’apertura dei sottomenu e la comparsa dei tooltip, rendendo le interazioni più morbide e naturali. A questo si aggiungono menu a comparsa più arrotondati, una gestione degli spazi migliorata, sfondi più tenui e un effetto sfocatura applicato a diverse sezioni dell’interfaccia fotografica, incluse le modalità Pro Photo, Super Steady e il menu delle modalità aggiuntive.

Un nuovo design per la configurazione dell’impronta digitale

Le novità riguardano anche i momenti di configurazione iniziale del dispositivo. Le immagini della build interna mostrano una schermata di registrazione dell’impronta digitale completamente rinnovata rispetto al layout tradizionale finora utilizzato. Al centro della nuova interfaccia campeggia un’icona dell’impronta racchiusa in un anello luminoso dalle tonalità viola e blu. Un contatore numerico mostra l’avanzamento delle scansioni, ad esempio 1 su 10, mentre una grafica animata si riempie progressivamente man mano che l’impronta viene acquisita, offrendo un riscontro visivo immediato e più moderno rispetto al passato.

Un aggiornamento equilibrato, tra novità utili e restyling misurato

Non tutti gradiranno necessariamente ogni singolo dettaglio estetico, ma nel complesso l’approccio di Samsung sembra pensato per non stravolgere l’esperienza d’uso. Invece di imporre un cambio visivo brusco e radicale, l’azienda pare più orientata a rifinire elementi dell’interfaccia rimasti fermi da tempo, aggiungendo al contempo strumenti concretamente utili per chi utilizza più dispositivi dell’ecosistema Galaxy.

Va comunque ricordato che si tratta ancora di una build interna, quindi diversi dettagli potrebbero cambiare prima del rilascio definitivo. Se le prime indiscrezioni troveranno conferma, però, One UI 9.5 potrebbe arrivare come un aggiornamento più curato e coerente rispetto alle versioni precedenti, con un debutto atteso in concomitanza con il lancio della serie Galaxy S27.