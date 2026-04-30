Nel corso del tempo Samsung ha costruito uno degli ecosistemi più ampi e articolati dell’intero panorama tecnologico, spaziando senza soluzione di continuità tra smartphone, tablet, smartwatch, TV e laptop. Tuttavia, questa grande varietà di dispositivi è sempre stata accompagnata da una certa frammentazione lato software (tra Android, ChromeOS, Tizen e Windows), che spesso e volentieri ha reso più difficile offrire un’esperienza realmente uniforme.

Proprio in questo contesto si inseriscono le ultime indiscrezioni, che suggeriscono come il colosso sudcoreano stia lavorando a una novità potenzialmente molto interessante: una nuova generazione di Galaxy Book basata direttamente su Android.

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I Samsung Galaxy Book potrebbero passare ad Android (con One UI)

Secondo quanto emerso, Samsung sarebbe attualmente impegnata nello sviluppo di laptop Galaxy Book equipaggiati con Android 17 e personalizzati tramite One UI 9, ovvero la più recente evoluzione dell’interfaccia proprietaria già vista su smartphone, tablet, smartwatch e persino TV del brand.

Si tratterebbe dunque di un cambiamento piuttosto significativo, soprattutto se consideriamo che l’azienda ha già a listino Galaxy Book basati su ChromeOS; in questo caso però, il passaggio potrebbe essere ancora più profondo, con una possibile transizione verso una futura versione del sistema operativo di Google (nome in codice Aluminium OS) costruita proprio su Android.

L’obbiettivo, com’è facile intuire, sarebbe quello di unificare ulteriormente l’esperienza utente, portando lo stesso linguaggio visivo e funzionale di One UI su un numero sempre maggiore di dispositivi, riducendo così le differenze tra le varie piattaforme.

Le prime informazioni parlano dello sviluppo di tre diversi modelli di Galaxy Book basati su Android, pensati per coprire diverse fasce di mercato. Non è ancora chiaro come si differenzieranno nel concreto, ma si fa riferimento a una versione di punta caratterizzata da un design particolarmente elegante (aspetto su cui Samsung potrebbe voler spingere con decisione, anche alla luce della crescente concorrenza nel segmento premium).

Non mancherebbe, ovviamente, l’integrazione con le funzionalità Galaxy AI, ormai sempre più centrali nella strategia dell’azienda, così come una versione ulteriormente migliorata di Samsung DeX, che dovrebbe giocare un ruolo chiave in termini di produttività e continuità tra dispositivi. L’idea, in sostanza, sarebbe quella di offrire un’esperienza fluida tra smartphone, tablet e laptop, con passaggi quasi immediati tra le varie modalità d’uso.

Al momento non esiste ancora una finestra di lancio precisa, e come spesso accade in questi casi è bene mantenere una certa cautela; tuttavia, alcuni indizi temporali iniziano già a delinearsi: Google dovrebbe presentare Android 17 e la nuova versione del suo sistema operativo desktop durante il prossimo evento Google I/O 2026, previsto per il mese di maggio.

Proprio per questo motivo, non è da escludere che i primi Galaxy Book con One UI possano vedere la luce entro la fine del 2026, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali in tal senso.

In definitiva, si tratta di una mossa che, se confermata, potrebbe rappresentare un passo importante verso un ecosistema ancora più integrato e coerente. Resta dunque da capire in che modo Samsung deciderà di implementare questa transizione e, soprattutto, quale sarà la risposta del mercato a laptop basati su Android.