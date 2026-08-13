Il caldo asfissiante di queste giornate di metà agosto avrà sicuramente dato alla testa al team di AliExpress che, in vista della fine dell’estate e del ritorno a scuola, ha lanciato una interessantissima promozione che sarà attiva dalla mezzanotte di lunedì 17 agosto 2026 e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 26 agosto 2026.
Con questa promozione, uno dei più grandi colossi dell’e-commerce, propone dieci giorni di sconti fino all’80% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi (e ricchissimi) che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati e potranno essere riscattati; fatevi furbi, prenotateli prima possibile! Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi due ulteriori modi per risparmiare.
Indice:
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AliExpress: tutti i dettagli della promo “Ritorno a scuola”
Dalla mezzanotte di lunedì 17 agosto 2026 fino alle 23:59 di mercoledì 26 agosto 2026, in vista della fine del mese e del ritorno a scuola del mese prossimo, sul portale di AliExpress sarà attiva una interessantissima promozione con cui l’e-commerce cinese punta a dare a tutti un’ultima occasione per gli acquisti folli prima di tornare tra i banchi.
La promozione prevede sconti fino all’80% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartphone e tablet Android anche di marchi blasonati), alcuni coupon sconto esclusivi per i più svelti (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 3 e i 110 euro sul totale dell’ordine e tanti altri vantaggi.
Ci sono tanti codici sconto già prenotabili
Partiamo proprio dai coupon sconto che, come in ogni promozione del colosso dell’e-commerce, sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale.
Alcuni di questi codici sconti potranno essere riscattati da subito, quattro giorni prima dell’inizio della promozione vera e propria. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon messi a disposizione da AliExpress:
- Coupon ITAE3 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro
- Coupon ITAE6 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro
- Coupon ITAE11 – per ottenere 11 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro
- Coupon ITAE20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro
- Coupon ITAE33 – per ottenere 33 euro di sconto su un ordine minimo di 229 euro
- Coupon ITAE45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 309 euro
- Coupon ITAE70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 489 euro
- Coupon ITAE110 – per ottenere 110 euro di sconto su un ordine minimo di 650 euro
Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto, potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni coupon potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.
È tornata l’iniziativa “Cashback Challenge”
Già dallo scorso 8 agosto, sul portale di AliExpress è possibile usufruire di un’altra interessantissima promozione, chiamata Cashback Challenge, che sostanzialmente riporta in auge un’iniziativa che il colosso dell’e-commerce aveva già lanciato nella parte finale del 2025.
Questa promozione consente di ricevere un cashback sugli ordini effettuati che cresce (su più livelli, fino al 9%) a seconda del numero di membri che fanno parte della nostra squadra e a seconda degli acquisti effettuati dai membri della nostra squadra.
- Unisciti al team di PrezziTech/TuttoAndroid, apri questa pagina e clicca Entra nella squadra
- Ottieni fin da subito il 3% di cashback su tuoi acquisti (fino a un massimo di 9% in base a quanti punti siamo).
- Più compri e più amici inviti nella squadra (inoltragli questo messaggio) più si alza il nostro punteggio e più cashback otteniamo.
Info utili:
- Il cashback viene erogato quando il prodotto ordinato viene spedito (spendibile entro 10 giorni su acquisti superiori ad 1€)
- 10€ di cashback massimo al giorno (fino a 400€ totali)
- La promo è valida fino al 26 agosto 2026
Codici sconto che arriveranno all’inizio della promo
A partire dalla mezzanotte del 17 agosto 2026, saranno poi disponibili altri codici sconto che potranno essere sfruttati per risparmiare fino a 110 euro sul totale dell’ordine. Anche in questo caso, i coupon sconto non sono illimitati e potrebbero esaurirsi in fretta.
- Coupon TUTTOA3 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro
- Coupon TUTTOA6 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro
- Coupon TUTTOA11 – per ottenere 11 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro
- Coupon TUTTOA20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro
- Coupon TUTTOA33 – per ottenere 33 euro di sconto su un ordine minimo di 229 euro
- Coupon TUTTOA45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 309 euro
- Coupon TUTTOA70 – per ottenere 70 euro di sconto su un ordine minimo di 489 euro
- Coupon TUTTOA110 – per ottenere 110 euro di sconto su un ordine minimo di 650 euro – sarà valido solo il 17 agosto 2026, fino a esaurimento.
Ci sarà spazio anche per gli sconti PayPal (per poche ore)
Ultima ma fondamentale parte della nuova promo di AliExpress – Ritorno a scuola: Fino all’80% di sconto sono gli sconti PayPal, ovvero quegli sconti aggiuntivi di cui gli utenti possono usufruire se pagano un ordine con PayPal.
Questi sconti aggiuntivi, che consentono di risparmiare tra i 10 e i 45 euro sul totale dell’ordine, non sono illimitati e verranno messi a disposizione degli utenti solo in due occasioni: alla mezzanotte del 17 agosto e alla mezzanotte del 24 agosto.
- 10 euro di sconto su un acquisto minimo di 99 euro
- 20 euro di sconto su un acquisto minimo di 199 euro
- 45 euro di sconto su un acquisto minimo di 299 euro
I vantaggi su AliExpress non finiscono qui
La nuova promozione targata AliExpress, che sarà attiva dalla mezzanotte di lunedì 17 agosto 2026 e terminerà alle 23:59 di mercoledì 26 agosto 2025, come detto, sarà l’occasione giusta per accaparrarsi prodotti interessanti a prezzi super scontati: saremo in live a partire dalle 23.30 del 16 agosto 2026 per indicarvi le offerte migliori.
Ricordiamo, infine, che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.
Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.