Google prosegue il restyling grafico delle sue app native per Pixel, e questa volta tocca a Recorder. L’azienda sta infatti distribuendo una nuova versione di Pixel Recorder che porta anche sui dispositivi più datati l’icona introdotta con la serie Pixel 11.

L’icona storica di Recorder, quella forma d’onda bianca su sfondo rosso che accompagnava l’app fin dal debutto sul Pixel 4 nel lontano 2019, lascia di fatto il posto a un nuovo design. Ora lo sfondo diventa bianco, mentre la forma d’onda si tinge di rosso e appare visivamente più semplice e meno dettagliata rispetto alla versione precedente. Il restyling non riguarda però solo l’icona principale dell’app, perché anche il riquadro nelle Impostazioni rapide e l’icona che compare nel lettore multimediale sono stati aggiornati per uniformarsi al nuovo stile.

Non solo. Si può ben rammentare come quello di Recorder non sia affatto un caso isolato e che la scorsa settimana fossero già state aggiornate le icone di Calcolatrice, Fotocamera, Orologio e Meteo, mentre altre app (come My Pixel e Screenshot) sfoggiassero già lo stile più recente.

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Poche novità sul fronte funzionale

Dal punto di vista delle funzionalità, invece, l’aggiornamento non introduce cambiamenti sostanziali. L’unica modifica degna di nota riguarda il menu a tre puntini presente nelle registrazioni: la voce Modifica titolo guadagna maggiore visibilità nell’elenco delle opzioni, mentre Elimina non occupa più la prima posizione tra le azioni disponibili, riducendo così il rischio di cancellazioni accidentali.

Condividiamo infine come la nuova versione di Recorder (o Registratore), identificata dal numero 4.2.20260709.960184543, stia arrivando tramite il Google Play Store, anche se per il momento la diffusione non è ancora ampia. Chi utilizza Pixel Recorder dovrà quindi attendere che l’aggiornamento raggiunga gradualmente tutti i dispositivi compatibili prima di poter vedere la nuova icona sul proprio smartphone.