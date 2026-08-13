Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e ciò si traduce non soltanto in aggiornamenti costanti e nell’introduzione di nuove funzionalità o modifiche grafiche ma anche nell’implementazione della risoluzione dei bug riscontrati.

Ebbene, un esempio in tal senso nelle scorse ore è arrivato da Google Foto, servizio per il quale negli ultimi giorni in Rete si sono andate moltiplicando le segnalazioni di utenti che lamentano la sparizione improvvisa di una funzione molto comoda, ossia la selezione multipla tramite trascinamento del dito.

A quanto pare, il team di sviluppatori di Google si è messo rapidamente al lavoro, individuando la fonte del problema.

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Buone notizie per gli utenti di Google Foto su Android

Subito dopo le prime segnalazioni degli utenti è stato evidente che il mancato funzionamento della selezione multipla tramite trascinamento del dito non era frutto di una scelta deliberata da parte di Google, trattandosi di un errore tecnico e lo stesso colosso di Mountain View ha voluto rassicurare tutti in merito all’avvio di apposite indagini per trovare una soluzione.

E così nelle scorse ore è arrivata la notizia che in tanti attendevano con impazienza: il team di Google Foto ha sviluppato un fix, implementandolo attraverso un aggiornamento dell’applicazione.

Se desiderate scaricare le varie versioni dell’app Google Foto per Android man mano che vengono rilasciate dagli sviluppatori, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L’app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge: