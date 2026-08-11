Ormai da diversi anni Sony ha messo da parte il settore degli smartphone, divenuto per l’azienda un segmento secondario, anche se di tanto in tanto lancia qualche nuovo modello, così com’è avvenuto lo scorso maggio per Sony Xperia 1 VIII.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal Giappone, il popolare produttore sarebbe già al lavoro sul successore del suo modello top di gamma: stiamo parlando di quello che sul mercato dovrebbe arrivare con il nome di Sony Xperia 1 IX.

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Primi avvistamenti sul Web per Sony Xperia 1 IX

Nel database IMEI della GSMA sono stati individuati tre numeri modello (ossia XQ-H44, XQ-HH54 e XQ-HH74) che seguono quello che è il consueto schema di numerazione dei telefoni per la serie Sony Xperia 1 e pare che si tratti proprio della prossima generazione.

In particolare, la variante con il numero di modello XQ-H44 dovrebbe supportare soltanto eSIM ed essere destinata al mercato giapponese, la versione con il numero di modello XQ-HH54 sarebbe destinata all’Europa mentre quella con il numero di modello XQ-HH74 dovrebbe essere lanciata nel resto del mondo (la prima “H” indica l’anno del modello 2027 e il “4” alla fine conferma che lo smartphone è compatibile con una eSIM).

Rispetto alle precedenti generazioni, Sony Xperia 1 IX è apparso nel database IMEI con qualche mese di anticipo: il modello lanciato quest’anno, infatti, è stato aggiunto nel novembre del 2025 mentre quello precedente nell’ottobre del 2024. Ciò non significa, ad ogni modo, che Sony abbia in programma di lanciarlo prima ma sembra confermare che l’azienda nipponica non abbia alcuna intenzione per il momento di abbandonare del tutto il mercato degli smartphone.